Āgenskalna tirgus atdzimšana: pieteikušies vairāk nekā 100 tirgotāji

Pirms gaidāmās āra tirdzniecības atsākšanas Āgenskalna tirgū pieteikušies jau vairāk nekā 100 potenciālo tirgotāju, žurnālistus ceturtdien informēja SIA "Kalnciema iela" vadītājs Kārlis Dambergs.

Ceturtdien Āgenskalna tirgū ar Dambergu tikās Rīgas domes (RD) priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Andris Ameriks (GKR) un RD Pilsētas īpašumu komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR). Dambergs domes pārstāvjus iepazīstināja ar tirgus turpmāko darbību un iecerēm.

Jau nākamajā piektdienā Āgenskalna tirgus vārtus vērs vaļā tirgotājiem un apmeklētājiem. Tirgošanās gan notiks ārā. Jaunatvērtais tirgus jau pirmajās dienās varētu pulcēt vairāk nekā 100 tirgotāju, kuri pieteikušies jaunajiem nomniekiem.

Plašo Āgenskalna tirgus teritoriju attīstīs pakāpeniski. Sākumā tiks attīstīta āra tirgošanās Āgenskalna tirgum pieguļošajā teritorijā, taču līdz ziemai plānots uz vecā sakņu paviljona konstrukcijām sliet jaunu – ziemas tirdzniecības paviljonu. Visilgāko laiku prasīs vēsturiskās tirgus ēkas atjaunošana, tā jāpabeidz nedaudz vairāk kā trīs gadu laikā.

Dambergs, tiekoties ar RD pārstāvjiem, pauda, ka sācies zināms atskaites punkts, no kura Āgenskalna tirgus attīstītāji varēs vērtēt savu veikumu. Rezultāts vērienīgajām iecerēm vēl nav zināms, taču skaidrs ir viens – tirgus uzturēs saikni starp pilsētniekiem un zemniekiem.

Tirgus attīstītājs pauda, ka rūpīgi tiks vētīts katrs tirgotājs, viņa prece. Lai gan ar stingriem kritērijiem izceļas arī Kalnciema kvartāla tirdziņš, šis tirgus būs citādāks, sola uzņēmējs. Āgenskalna tirgū būs ievērojami vairāk tirdzniecības vietu un daudz plašāks produktu klāsts, līdz ar to cenas būs zemākas nekā Kalnciema kvartāla tirdziņā.

"Paša tirgus formāts būs daudz, daudz savādāks. Ar daudz plašāku produktu klāstu. Faktiski šis produktu klāsts un tirgotāju daudzums automātiski arī atstās iespaidu uz cenu un sortimentu," skaidroja tirgus nomnieks.

"Cenām droši vien jābūt mazliet zemākām nekā Kalnciema kvartālā. Bet, es domāju, reālus secinājumus varēsim izdarīt pēc tam, kad tirgotāji būs šeit, pēc tam, kad mēs rūpīgi būsim veikuši analīzi par produktu izcelsmi, kuri produkti ir vietējie, kuri ir no ārzemēm. Mēs ļoti rūpīgi pievērsīsim tam uzmanību," turpināja Dambergs.

"Mēs paliekam pie tā, lai šeit pārsvarā ir vietējie tirgotāji, vēl jo vairāk vietējie ražotāji, vietējie zemnieki, kuri paši šo preci gan audzē, gan ražo, gan arī tirgo. Šis būtu uzsvars, bet mēs nekādā gadījumā neizslēdzam ārvalstu produktus, kur ir pilnīgi skaidri definēta izcelsme," skaidroja Dambergs.

Viņš prognozēja, ka Āgenskalna tirgū darba dienās tirgotāju būs mazāk, taču brīvdienās – vairāk. "Būs noteikti atsevišķas [īpašas] dienas kā zivju diena vai gaļas diena, kas varētu būt nedēļai pa vidu," skaidroja tirgus attīstītājs.

Foto: DELFI



Āgenskalna tirgus attīstība labvēlīgi ietekmēs nekustamā īpašuma jomu Āgenskalnā, paredzēja Burovs. Jau tagad vērojama liela interese no investoriem par šo Rīgas apkaimi. Ņemot vērā iespējamo Āgenskalna tirgus apkaimes attīstību, RD izsūtījusi vēstules tirgum blakus esošo nolaisto vai degradēto māju īpašniekiem ar aicinājumu sakārtot savu īpašumu.

Kā novēroja portāls "Delfi", uz Nometņu ielas, uz kuras atrodas tirgus, vairākas mājas ar steigu tiek "atsvaidzinātas".

Foto: DELFI



Dambergs vēl nesteidzas prognozēt, cik liels būs nomnieku kopējais ieguldījums tirgū, taču zināms, ka tie būs miljoni eiro.

Kā informē RD, jau 3. augustā no pulksten 8.30 līdz 21 Āgenskalna tirgus apmeklētāji būs aicināti iepazīties ar jaunatvērto tirgu, kā arī uzzināt visu par tā nākotni.

Savukārt 4. augustā no pulksten 08.30 līdz 18 visu vecumu apmeklētāji aicināti vingrot, vērot ēdienu gatavošanas paraugdemonstrējumus un nogaršot Rīgas restorānu uz vietas gatavotus ēdienus.

5. augustā no pulksten 08.30 līdz 18 tirgū notiks ģimenes diena, kur ģimenes aicinātas piedalīties vairākās bezmaksas darbnīcās un meistarklasēs.

No 7. augusta tirgošanās āra teritorijā notiks no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 7.30 līdz 19.00.

Vēstīts, ka SIA "Kalnciema iela" šā gada maijā uzvarēja Āgenskalna tirgus nomas tiesību izsolē, iegūstot tiesības tur saimniekot nākamos 30 gadus. Lai gan par tirgu interesi izrādīja arī igauņu uzņēmēji, "Kalnciema iela" izsolē bija vienīgais pretendents. Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas vadītājs Burovs portālam "Delfi" norādīja, ka igauņi vēlējušies tirgu pirkt, nevis nomāt.

Mārtiņš un Kārlis Dambergi Āgenskalna tirgus attīstīšanai piesaistījuši "BaltCap" investīciju fondu, kā arī plāno investēt līdz pieciem miljoniem eiro.

Tirgus ēka apmeklētājiem atkal varētu būt atvērta 2021. gada otrajā pusē, jo jaunajam nomniekam doti trīsarpus gadi, lai nodotu tirgu ekspluatācijā. Savukārt āra teritorijā tirdzniecība atsāksies šā gada augustā.

2001. gadā Dambergi atjaunoja piecu ēku kompleksu Kalnciema un Melnsila ielu krustojumā. Kopš 2008. gada Kalnciema kvartālā katru sestdienu notiek amatnieku tirgus, taču pēdējos gados kvartāls popularitāti iemantojis arī ar dažādiem kultūras pasākumiem.

Ziņots, ka no šā gada 1. janvāra uz rekonstrukcijas laiku ir pārtraukta Āgenskalna tirgus darbība, jo daļa ēkas konstrukciju ir kļuvusi bīstama apmeklētājiem. To secinājusi būvinženieru firma SIA "CMB" un Būvniecības valsts kontroles birojs.

Āgenskalna tirgus ir vecākais un plašākais Pārdaugavas tirgus, kas atklāts 1925. gadā. Līdz pat šim ēkai ne reizi nav veikta kompleksa rekonstrukcija. Tirgus atrodas uz 8433 kvadrātmetrus plaša zemesgabala, kura kadastrālā vērtība ir 500 293 eiro.