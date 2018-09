Pasaulē vadošais startapu jeb jaunuzņēmumu akcelerators ''500 Startups'' jau trešo gadu atgriežas Rīgā un aicina sēklas stadijas startapus pieteikties konkursam ''startup pitch'', kas notiks Investoru dienā 29. novembrī. Savukārt lielais fināls norisināsies 30. novembrī uz ''Digital Freedom Festival'' lielās skatuves. Uzvarētājs saņems iespēju kvalificēties četru mēnešu intensīvam sēklas stadijas uzņēmumu apmācību kursam un iegūs 150 000 ASV dolāru investīciju.

Konkursam iespējams pieteikties līdz 19. oktobrim.

"Mēs esam gandarīti turpināt mūsu sadarbību ar ''500 Startups''. Silīcija ieleja "ierodas" Baltijā, lai lūkotos pēc labākajām idejām un komandām ar ambīciju kļūt par "nākotnes vienradžiem". Tikai labākie iegūs "zelta biļeti" uz Sanfrancisko," pastāstīja ''Digital Freedom Festival'' līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa.

Labākie trīs līdz pieci uzņēmumi, kuri izturēs pirmo atlases kārtu, Investoru dienā 29. novembrī, iegūs iespēju dienu vēlāk vietējiem un starptautiskiem investoriem, medijiem un citiem festivāla apmeklētājiem prezentēt savu ideju. Konkursa uzvarētājs saņems ceļazīmi uz fināla atlases kārtu Silīcija ielejā iekļūšanai nākamajā akceleratora "iesaukumā."

"Esmu liels ''Digital Freedom Festival'' atbalstītājs, jo, apmeklējot festivālu iepriekšējos divos gados, esam atraduši vairākas daudzsološas kompānijas. ''500 Startups'' noteikti atbalstīs festivālu arī nākotnē,"pauda ''500 Startups'' partneris Mārvins Liao.

Kā skaidro pasākuma organizatori, dalība konkursā dos iespēju pilnveidot savu ideju un prezentēšanas spējas, iegūt produkta novērtējumu no industrijas pārstāvjiem un ekspertiem, piekļūt pasaules mēroga kontaktiem un investoriem.

Pagājušajā gadā ''500 Startups'' konkursā uzvarēja B2B jaunuzņēmums ''CENOS'' un kriptovalūtu pakalpojumu uzņēmums ''Digipulse'' no Latvijas. Savukārt 2016. gadā uzvaras laurus plūca programmatūras kā pakalpojuma (SaaS) izstrādātājs izglītības iestādēm ''Funderful'' no Latvijas un fintech/proptech jaunuzņēmums ''SkenarioLabs'' no Somijas.