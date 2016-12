Lietuvas valsts kontrolētais gāzes pārvades sistēmas operators "Amber Grid" no Somijas kompānijas "Gasum" iegādājies 34% akciju dabasgāzes biržā "GET Baltic" un kļuvis par tās vienīgo akcionāru.

"GET Baltic" akcijas "Amber Grid" iegādājies no "Gasum" par 320 000 eiro, līgums par akciju iegādi parakstīts piektdien, paziņoja "GET Baltic".

"Amber Grid" stratēģiskās plānošanas menedžeris Dans Januļonis aģentūrai BNS pastāstīja, ka "Gasum" piedāvājis Lietuvas uzņēmumam pirkt "GET Baltic" akcijas, jo pēc savas stratēģijas pārskatīšanas nolēmis atteikties no vairākiem darbības veidiem.

"Amber Grid" arī vēlas attīstīt dabasgāzes biržu Baltijas valstīs.

"Mēs gatavojamie jau 2017. gadā izvērst darbību gan Latvijā, gan Igaunijā, atverot tur tirdzniecības platformas un tādējādi veidojot reģionālo biržu," sacīja Januļonis.

"GET Baltic" vadītāja Ģiedre Kurme iepriekš teica, ka uzņēmums savu attīstību saista ar Latvijas gāzes tirgus liberalizāciju nākamā gada aprīlī, kad pieaugs nepieciešamība pēc šādas biržas.

Tirdzniecība gāzes biržā "GET Baltic" sākās 2013. gadā. Pašlaik birža apkalpo tikai Lietuvas tirgu.