Jaunieši Latvijā daudz vairāk nekā viņu vienaudži Lietuvā un Igaunijā plāno saistīt savu dzīvi ar uzņēmējdarbību. Plāni nākotnē uzsākt savu biznesu ir 36% Latvijas jauniešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem, savukārt 4% no viņiem jau šobrīd nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Lietuvā uzņēmējdarbībai plāno pievērsties 30%, bet Igaunija – vien 24% jauniešu, secināts " SEB bankas" veiktajā Baltijas valstu aptaujā.

Ap 60% jauniešu, kuri vēlas attīstīt savu biznesu, ir vecumā no 23 līdz 25 gadiem, gandrīz puse no viņiem strādā, bet trešdaļa apvieno darbu ar mācībām. Lielākā daļa (ap 65%) sagaida, ka, pateicoties biznesa plānu realizācijai, pēc pieciem gadiem viņu ienākumi uz rokas pārsniegs 1500 eiro mēnesī.

Vienādā īpatsvarā gan sievietes, gan vīrieši vēlas pievērsties uzņēmējdarbībai, savukārt no visiem aptaujas dalībniekiem par savu biznesu vairāk domā tieši vīrieši. Starp visiem aptaujas dalībniekiem biznesa plāni ir 43% vīriešu un 31% sieviešu.

Jomas, kurās Latvijas jaunieši vēlētos uzsākt savu biznesu, ir ļoti dažādas. Visvairāk minētās jomas ir IT, finanšu tehnoloģijas, dažādi pakalpojumi, tirdzniecība, skaistumkopšana, būvniecība, ēdināšanas pakalpojumi, kā arī ražošana, tajā skaitā – dažādi rokdarbi.

Interesanti, ka gandrīz 70% no tiem, kuri vēlas pievērsties uzņēmējdarbībai, norāda, ka mācību laikā viņi izmantoja iespēju iziet praksi pie darba devējiem.

"Prakse piedāvā lielisku iespēju iepazīties ar profesiju un potenciāliem darba pienākumiem nevis teorijā, bet reālajā vidē. Un bieži vien liek studentiem mainīt savas domas par izvēlētās profesijas atbilstību vēlmēm vai tieši otrādi – pastiprina pārliecību, ka izvēlētā specialitāte ir īstā," skaidro "SEB bankas" Personāla pārvaldes vadītāja Kristiāna Boša-Zambare.

"SEB bankas" interneta aptauja klientiem veikta 2018. gada jūnijā. Tajā piedalījās 1090 respondenti no Latvijas, 1 700 respondenti – no Lietuvas un 512 respondenti – no Igaunijas vecumā no 18 līdz 25 gadiem.