Līdz gāzes tirgus sakārtošanai un enerģētiskās neatkarības no Krievijas panākšanai "mēs nevaram riskēt ar nejaušiem pircējiem", jo Inčukalna gāzes krātuve ir viena no Latvijas lielākajām bagātībā, ko nevaram pazaudēt, raidījumā "Rīta Panorāma" pauda Ministru prezidents

Kā vēstīts, decembra vidū valdība lēma iegādāties daļu Inčukalna pazemes dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus").

Darījuma summa gan netika atklāta, bet premjers raidījumā uzsvēra, ka tā bija atbilstoša tirgus vērtībai. Kučinskis norādīja, ka šādi pirkumi valstij jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju un, ja cena neatbilstu tirgus cenas noteiktajam koridoram, "mēs tiktu fiksēti kā lieli pārkāpēji".

Sarunas ar "Conexus" bijušajiem akcionāriem bijušas ļoti pragmatiskas. Tādas esot arī sarunas, kas tiek vestas ar Krievijas uzņēmumu "Gazprom".

Kā zināms, 2016. gadā, Saeimai atbalstot grozījumus Enerģētikas likumā, tika pieņemts lēmums par dabasgāzes tirgus atvēršanu brīvai konkurencei 2017. gada 3. aprīlī. Vienlaikus tika noteikts, ka līdz tirgus atvēršanai vertikāli integrētam uzņēmumam AS "Latvijas Gāze" ir pienākums izveidot divus juridiski neatkarīgus uzņēmumus – vienu, kas pildīs pārvades sistēmas operatora un uzglabāšanas sistēmas operatora pienākumus, un otru, kas īstenos dabasgāzes sadales sistēmas operatora un tirgotāja funkcijas. Līdz ar to 2017. gada sākumā tika izveidota AS "Conexus Baltic Grid", no AS "Latvijas Gāze" nodalot dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas infrastruktūru, t.i. Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un tai piederošo pārvades cauruļvadu infrastruktūru.

Tāpat Enerģētikas likumā tika noteikts, ka līdz 2017. gada 31. decembrim "Conexus" ir jābūt juridiski neatkarīgam no dabasgāzes apgādes komersantiem, kas nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību un sadali. Līdz ar to "Conexus" kā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora lielākajiem akcionāriem, kuri ir iesaistīti arī dabasgāzes tirdzniecībā un dabasgāzes ieguvē (t.i., AS "Gazprom", SIA "Itera Latvija" un "Uniper"), līdz šā gada 31. decembrim ir jāpārdod sev piederošās akcijas.