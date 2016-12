Ārvalstīs strādājošie radiniekiem un draugiem Latvijā šogad pārskaitījuši vairāk nekā pusmiljardu eiro, piektdien vēsta raidījums "LNT Ziņas".

Datus par novembri un decembri Latvijas Banka vēl precizē, bet līdz oktobrim tie bija jau 492 miljoni eiro. Banku analītiķi uzsver – lai arī emigrantu atsūtītā nauda būtiski nesilda ekonomiku, tomēr mazina spriedzi reģionos un spiedienu uz sociālajiem dienestiem.

"Ģimenēm, kurām ienākumi ir ļoti zemi, kas varbūt ir nabadzības riskam pakļautās ģimenes, un, ja viņiem ir kāds cilvēks, kas strādā ārzemēs un var kaut kādu naudiņu sūtīt, protams, ka tas ir atspaids un tas palīdz," vērtēja "Swedbank" ekonomiste Agnese Buceniece.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) gan brīdina – emigrantu atsūtītās naudas dēļ saņēmējiem Latvijā var sanākt nepatikšanas un pat naudas sodi. Ja no tuviniekiem saņemti vairāk nekā 4000 eiro, šī nauda ir jādeklarē.

"Ja ir saņemts ienākums, kas pārsniedz 4000 eiro, Latvijas rezidentiem tā ir summa, kas jādeklarē gada ienākumu deklarācijā. Līdz ar to saņemtais dāvinājums no radinieka, kas pārsniedz šo summu, ir jādeklarē," norādīja VID galvenā nodokļu inspektore Jana Uzare.

Taču, ja emigrants sūta naudu personai, kas nav radinieks, tad saņēmējam ir ne tikai obligāti jāpilda gada deklarācija, bet arī 23% jāatdod valstij.

"Ja ienākums ir gūts un ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), un tas nav no radinieka, personai gada ienākumu deklarācijā ir jāsamaksā nodoklis. Tātad šī summa ir jādeklarē un jāsamaksā," norādīja Uzare.

Ar IIN apliekama summa, kas gada laikā pārsniedz 1425 eiro. Varētu šķist, ka nodoklis emigrantu sūtītajai naudai nebūtu jāpiemēro bieži, jo lielākoties naudu saņem radinieki. Tomēr emigrantu konsultāciju birojā Lielbritānijā norāda – ļoti daudzi kā naudas starpniekus izmanto draugus un paziņas Latvijā, un tagad viņiem var sanākt nepatikšanas ar VID.

VID aicina emigrantu naudu saņēmējus Latvijā rūpīgi saskaitīt šī gada kopsummu un pēc likumā pārsniegtās iesniegt gada ienākumu deklarāciju laikā no 1.marta līdz 1.jūnijam. Ja to nedeklarēs, VID var uzlikt naudas sodu no 70 līdz 430 eiro apmērā.