"Saspīlējums starp ASV un Ķīnu turpina eskalēties; lai gan neviena puse negrib tirdzniecības karu, ASV nepieņems status quo un Ķīna nemainīs savu rūpniecisko politiku," sacīja "Rabobank" vecākais stratēģis Maikls Everijs.

"Ir cerība, ka Trampa administrācijas skarbā pieeja saviem tirdzniecības partneriem ir sarunu taktika, un vispārēja tirdzniecības kara sekas, kas grauj [ekonomikas] izaugsmi, tiks novērstas," teica "Oxford Economics" vecākais ekonomists Bobs Švarcs. "Trampa jaunākā zalve piektdien, draudot noteikt 20% tarifu Eiropas auto importam, noteikti nav uzmundrinoša."

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga pēc Naftas eksportētājvalstu organizācijas (OPEC) dalībvalstu piektdienas vienošanās no jūlija paaugstināt jēlnaftas ieguves apjomu par vienu miljonu barelu dienā.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kāpa, britu mārciņas vērtība pret dolāru pieauga, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 3,04 ASV dolāriem līdz 68,58 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 2,50 dolāriem līdz 75,55 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien pieauga par 0,5% līdz 24 580,89 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,2% līdz 2754,88 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,3% līdz 7692,82 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pietdien pieauga par 1,7% līdz 7682,27 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,5% līdz 12 579,72 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,3% līdz 5387,38 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1604 līdz 1,1658 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,3240 līdz 1,3260 dolāriem par mārciņu, bet dolāra vērtība attiecībā pret jenu samazinājās no 109,99 līdz 109,98 jenām par dolāru.