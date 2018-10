Viņš sacīja, ka ļoti plānie plastmasas maisiņi, kas nesasniedz 15 mikronu biezumu, saglabāti, jo tie nepieciešami higiēnas ievērošanai. "Pircējam ir nepieciešams ielikt iekšā kādus augļus, dārzeņus vai preces, kuras var paņemt pašapkalpošanas režīmā. Šādos gadījumos maisiņus izmanto bezmaksas, jo tos lieto higiēnas vajadzībām. Piemēram, varbūt kāds ābolu var paņemt pats, bet, novērtējot apkārtējo situāciju, tomēr nolemj to ielikt maisiņā un tad doties uz kasi," sacīja Krūzītis.

Tostarp, skatoties uz šodienas situāciju, Krūzītis atzīmēja, ka veikali jau tagad ievēro maisiņu ierobežojumus. "Ir ārkārtīgi maz veikalu, kas vispār dod kaut ko bez maksas. Vispār plastmasas maisiņi un arī tie, kas atrodas bezmaksas zonā pie augļiem un dārzeņiem, ir nosacīti bezmaksas - to izlietošanas cena ir jau ieskaitīta precē," skaidroja asociācijas izpilddirektors.

Savukārt, kas attiecas uz pilnīgu pāreju uz videi draudzīgiem maisiņiem, Krūzītis atzina, ka tam laiks ir dots līdz 2025.gadam. "Saeimas priekšlikumi paredz, ka līdz 2025.gadam tirgotāji pakāpeniski atteiksies no videi nedraudzīgiem materiāliem, tajā skaitā plastmasas maisiņiem, un sāks izmantot bioloģiski noārdāmos plastmasas maisiņus," sacīja Krūzītis.

Viņš papildināja, ka tas ir pietiekami ilgs laiks, lai varētu apzināt un ieviest praksē izmantot bioloģiski noārdāmos maisiņus.

Kā ziņots, Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Iepakojuma likumā, kas paredz no 2019. gada veikalos aizliegt bezmaksas plastmasas maisiņus.

Likuma izmaiņas nosaka, ka no 2019. gada 1. janvāra iepakotāji tirdzniecības vietās plastmasas iepirkumu maisiņus patērētājiem vairs neizsniegs bez maksas. Ierobežojumi attieksies ne tikai uz vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem, bet uz visu veidu plastmasas maisiņiem neatkarīgi no to materiāla biezuma. Atkāpe paredzēta tikai attiecībā uz ļoti vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem, kuru materiāla biezums nesasniedz 15 mikronus un kuri nepieciešami higiēnas nolūkos vai paredzēti vaļējas pārtikas primārai iepakošanai, kad to izmantošana palīdz novērst pārtikas izšķērdēšanu. Šie maisiņi arī turpmāk tirdzniecības vietās patērētajiem būs pieejami bez maksas.

Iepakotāju pienākums tirdzniecības vietās būs aizvietot vieglās plastmasas iepirkumu maisiņus ar iepakojumu no dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem un informēt patērētājus par plastmasas maisiņu patēriņa samazināšanas nepieciešamību un alternatīviem iepakojuma veidiem.