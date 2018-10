Par vairāk nekā 9,7 miljoniem eiro ir pieauguši kopbudžeta ieņēmumi automašīnu tirdzniecības nozarē, sasniedzot 119,6 miljonus eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta ( VID ) dati par šī gada deviņiem mēnešiem. Lielākais pieaugums vērojams tieši pievienotās vērtības nodokļa pozīcijā, kas liecina par to, ka nozares komersanti sākuši iznākt no ēnu ekonomikas, portālu "Delfi" informē dienestā.

Ņemot vērā lielo ēnu ekonomikas īpatsvaru, auto nozare arī šogad ir viena no VID prioritātēm. Sadarbībā ar nozares asociācijām ir izdevies ierobežot PVN karuseļu shēmas, tāpat rezultātus ir devušas stingrākas kontroles auto pirmreizējās reģistrācijas brīdī CSDD.

"Sadarbojoties ar Auto Asociāciju, Ceļu satiksmes un drošības direkciju, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centru dažādās kampaņās, sabiedrībā ir vairojusies izpratne par to, ka, reģistrējot no ārvalstīm ievestu auto, dokumentos norādītā maldinošā informācija ir uzskatāma par kriminālpārkāpumu," portālam "Delfi" skaidro VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore Sandra Kārkliņa-Ādmine.

Tāpat viņa atklāj, ka šis respekts pret likumu ir mazinājis krāpnieku motivāciju pierunāt pircējus norādīt reģistrācijas dokumentos to, ka viņi paši ir veduši auto no ārvalstīm arī tad, kad viņi to nav darījuši. Panākumu atslēga ir arī intensīvas pārbaudes automašīnu tirdzniecības plačos, apstiprina Kārkliņa-Ādmine, piebilstot, ka savu artavu ir snieguši arī mediji, veidojot analītiskus sižetus par problēmām nozarē.

Dienestā skaidro, ka pusotra gada laikā, kopš VID intensīvāk pievērsies tirgus sakārtošanai, valsts savā budžetā ieguvusi vēl papildus 28 miljonus eiro. "Šis skaitlis lieliski parāda to, cik liela vērtība ir nozares uzņēmumu kvalitatīvai sadarbībai ar VID. Turklāt sadarbības lielākā vērtība nav tikai ieguvums valsts budžetam, bet arī godīgāka konkurence nozarē un lielāka drošība automašīnu pircējiem," informē Auto Asociācijas prezidents Andris Kulbergs.

VID arī tuvākos mēnešus un visu nākamo gadu plāno veikt intensīvus kontroles pasākumus auto tirdzniecības vietās. Tāpat CSDD telpās tiek ierīkota īpaša vieta VID darbiniekiem, kas kontrolēs pirmreizējās reģistrācijas procesu.

VID plāno likt lielāku uzsvaru arī uz starpvalstu sadarbību. Patlaban notiek sarunas ar Lietuvas kolēģiem par operatīvāku savstarpējās informācijas apmaiņu un kopīgām kontrolēm nākotnē.