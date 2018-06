Ar BATL pārstāvjiem un Antāni patlaban nav izdevies sazināties, lai noskaidrotu šo izmaiņu iemeslus.

Izmaiņas asociācijas valdē reģistrētas 6. jūnijā.

Darbu BATL valdē turpina Aivars Gobiņš un Ivars Landmanis.

Antāne biedrības valdē darbojās no 2016. gada 5. jūlija.

Jau vēstīts, ka pērn Antāne nodibināja jaunu politisko partiju "Laiks pārmaiņām". Partija dibināta 2017. gada 21. septembrī Ventspilī, un tās dibināšanā piedalījās vairāk nekā 350 domubiedru. Partijas valdē darbojas arī Rugine, kā arī Linards Gulbis, Ingrīda Gradkovska un Inese Caunīte.

Antāne savulaik bija arī viena no nu jau likvidētās Valda Zatlera Reformu partijas līderēm.

Tāpat ziņots, ka BATL līdz šim publiskajā telpā ir aicinājusi neatbalstīt dzelzceļa elektrifikāciju, kā arī paudusi bažas par tranzīta nozares stāvokli un attīstības perspektīvām Latvijā.

BATL pārstāv Ventspils brīvostā strādājošus uzņēmumus - AS "Ventbunkers", AS "Ventspils tirdzniecības osta", AS "Kālija parks", AS "Latvijas naftas tranzīts", SIA "Noord Natie Ventspils Terminals", AS "PKL Flote", SIA "Ostas flote", SIA "Mineral-Trans-Serviss", AS "Baltic Coal Terminal", SIA "Seastar" un AS "Baltijas ekspresis".