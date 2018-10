Starp aktīvajām SIA ievērojams skaits ir tādu, kuras ir bez valdes. Šie uzņēmumi nav lemtspējīgi un eksistēšana bez valdes var būt pirmais solis ceļā uz uzņēmuma likvidāciju, par ko liecina arī fakts, ka 73,04% no visām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kuras patlaban pastāv bez valdes, ir uzsākts likvidācijas process, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

"Lursoft" izpētījis, kas ir šie "bezgalvainie" uzņēmumi – cik ilgi tie jau pastāv bez vadības, kuras nozares pārstāv un kam pieder to kapitāls. Pētījuma dati apkopoti uz 2018. gada 10. oktobri.

"Lursoft" aprēķinājis, ka patlaban bez valdes eksistē teju 20,5 tūkstoši sabiedrību ar ierobežotu atbildību un vairāk nekā puse no tām (57,60%) reģistrētas pēdējo desmit gadu laikā. Savukārt, analizējot reģionālo piederību, redzams, ka no visām SIA, kuras patlaban pastāv bez lemtspējīgas valdes, 73,05% reģistrētas Rīgā, 13,89% – Pierīgā. Sadalījums starp pārējiem Latvijas reģioniem ir samērā līdzīgs – Zemgalē reģistrēti 4,38% no kopējā SIA skaita, kas patlaban pastāv bez valdes, Kurzemē – 3,31%, Vidzemē – 3,13%, bet Latgalē – 2,24%.

Dati liecina, ka SIA, kuras patlaban pastāv bez valdes, 2017. gadā nodarbinājušas 1630 strādājošos un vairumā gadījumu šo SIA pamatkapitāls ir vismaz 2800 eiro. Proti, no kopējā SIA skaita, kas patlaban ir bez valdes, tādas ir 78,35%. 3,68% gadījumu SIA reģistrētais pamatkapitāls ir 1 eiro, bet 13,85% – robežās no 1 līdz 10 eiro.

Savukārt, analizējot nozares, kuras visplašāk pārstāvētas starp sabiedrībām ar ierobežotu atbildību bez valdes, nav vērojami īpaši pārsteigumi. Priekšplānā izvirzījusies tirdzniecība, kā arī būvniecība, savukārt starp TOP 5 nozarēm ierindojušās arī ēdināšanas sfērā strādājošās kapitālsabiedrības. To vidējais vecums ir astoņi gadi, un pētījumā iekļautie ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumi bez valdes pastāv jau vidēji divus gadus.

Rekordisti bez valdes jau 10 gadus

Laiks, cik ilgi SIA pastāv bez valdes, ir ļoti dažāds, taču, pēc pašreizējiem datiem, vidējais rādītājs ir 778 dienas jeb nedaudz ilgāk nekā divus gadus. Situācijas gan mēdz būt ļoti atšķirīgas – kamēr vieni uzņēmumi bez aktīvas valdes pastāv vien pāris dienas, citi – jau vairākus gadus. Rekordisti ir SIA "Baltic BioDiesel", SIA "TTB", SIA "Automīlis", SIA "Churchills" un SIA "SPN būve", kas bez aktīvām amatpersonām eksistē jau vairāk nekā 10 gadus. No tiem tikai abiem pēdējiem uzsākts likvidācijas process, savukārt SIA "Baltic BioDiesel" jau pirms sešiem gadiem reģistrēts nodrošinājums, paredzot visa veida pārreģistrācijas aizliegumu. Gan SIA "SPN būve", gan SIA "Automīlis" gadījumos uzņēmumu vienīgais dalībnieks ir miris, savukārt pārējo trīs sabiedrību lielākie kapitāldaļu turētāji ir ārvalstu personas. "Lursoft" aprēķinājis, ka no pētījumā analizētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību 9,25% gadījumu uzņēmuma vienīgais kapitāldaļu turētājs ir miris, savukārt 7,98% gadījumu mirusi uzņēmuma līdzšinējā amatpersona, atstājot uzņēmumu bez lemtspējīgas valdes.

Runājot par ārvalstu kapitālu, jānorāda, ka ceturtā daļa no visām SIA ir ar ārvalstu kapitāla ieguldījumu pamatkapitālā. Teju piektdaļa jeb 19,15% no kopējā investoru skaita ir no Krievijas, vēl 13,88% – no Lietuvas, bet 11,64% – no Baltkrievijas. Visbiežāk bez vadības palikuši ārvalstniekiem Latvijā piederošie tirdzniecības uzņēmumi (25,29% no kopējā ārvalstu personām piederošo SIA skaita, kas patlaban pastāv bez valdes).

Bez valdes arī uzņēmumi, kas vēl pērn apgrozīja miljonus

Uzņēmēju attieksmi pret biznesu demonstrē gada pārskatu neiesniegšana. No visām SIA, kurām patlaban nav aktīvas valdes, absolūtais vairākums jeb 96,40% nav iesniegušas gada pārskatus par 2017. gadu, bet pārskatus par pēdējiem diviem finanšu gadiem nav iesnieguši 89,16%. Tiesa, no tām, kuru pārskati par 2017. gadu ir pieejami, redzams, ka 26 sabiedrībām ar ierobežotu atbildību pagājušā gada apgrozījums pārsniedzis vienu miljonu eiro. Līderis to vidū ir Madonas novadā reģistrētais SIA "Elite Ltd", kas bez aktīvas valdes pastāv kopš š.g. 27. septembra. Nespecializētās vairumtirdzniecības uzņēmums pērn palielināja apgrozījumu par 41,46%, sasniedzot 4,81 miljonus eiro, bet tā peļņa pēc nodokļu nomaksas veidoja 2,40 tūkstošus eiro. SIA "Elite Ltd" nav ne nodrošinājumu, ne arī nodokļu parāda, kas pārsniegtu 150 eiro. Tirgotāja vienīgais īpašnieks un reizē arī patiesā labuma guvējs ir Eugeniu Moraru no Moldovas, kuram šis ir vienīgais Latvijā piederošais uzņēmums.

Ar 3,81 miljonu eiro apgrozījumu 2017. gadā strādājis vēl viens vairumtirdzniecības uzņēmums, kas bez valdes pastāv jau kopš 2018. gada 25. jūlija, - pirms desmit gadiem reģistrētā SIA "Alberina". Uzņēmuma valdes locekle līdz 25. jūlijam bijusi tā vienīgā kapitāldaļu turētāja Madara Drīle. Iepriekš Drīle bijusi arī dalībniece mazkapitāla SIA "STP Beauty" un SIA "Bogdan company", abi uzņēmumi patlaban jau likvidēti.

Tikai nedaudz mazāks apgrozījums nekā SIA "Alberina" pērn bijis nespecializētās vairumtirdzniecības kompānijai SIA "Sesto", kas reģistrēta 2015. gada izskaņā. 2017. gadā lietuviešu uzņēmējam piederošais SIA "Sesto" apgrozīja 3,80 miljonus eiro un gadu noslēdza ar 1,75 tūkstošu eiro zaudējumiem. "Lursoft" izziņā pieejamie dati rāda, ka uzņēmumam nav valdes jau kopš š.g. 31. augusta, savukārt martā VID pieņēmis lēmumu par uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanu, bet 31.augustā – par tā darbības izbeigšanu.

2,43% gadījumu 2017. gadā strādāts ar zaudējumiem

No sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kuras patlaban ir bez valdes, 170 kapitālsabiedrības aizvadītajā gadā guvušas arī peļņu. Tā svārstījusies robežās no 217,53 tūkstošiem eiro līdz pieciem eiro pēc nodokļu nomaksas. "Lursoft" statistikas dati liecina, ka trīs uzņēmumiem pagājušā gada peļņa pārsniegusi 100 tūkstošu eiro robežu, no tiem līderis ir Balvu novadā reģistrētais SIA "Baltic Apartments". Biedrībai "Studio Legis" piederošais uzņēmums bez valdes ir kopš šā gada jūnija vidus. SIA "Baltic Apartments" pērn apgrozīja 842,29 tūkstošus eiro un nopelnīja 217,53 tūkstošus eiro, VID administrētajos nodokļos valsts kopbudžetā 2017. gadā samaksājot 20,06 tūkstošus eiro. Patlaban, balstoties uz VID sniegto informāciju, uzņēmuma nodokļu parāds sasniedzis jau 59,51 tūkstošus eiro.

"Lursoft" izpētījis, ka biedrībai "Studio Legis" pieder 10 sabiedrības ar ierobežotu atbildību. To darbības jomas ir dažādas – sākot no nekustamo īpašumu pirkšanas un pārdošanas, beidzot ar skaistumkopšanas salonu darbību. Deviņi no šiem uzņēmumiem, izņemot apģērbu mazumtirgotāju SIA "Beautiful Day", patlaban ir bez valdes.

Teju vienu miljonu eiro lieli zaudējumi pagājušajā gadā bija Jēkabpilī reģistrētajai SIA "Kalna Babrāni", kas bez valdes pastāv jau kopš š.g. 9. augusta. Uzņēmuma apgrozījums 2017. gadā bija 12,63 tūkstoši eiro, bet tā saimnieciskās darbības izmaksas veidoja 1,01 miljonu eiro. "Lursoft" apkopotā informācija par uzņēmumu nodokļu parādiem rāda, ka mežizstrādes un kokapstrādes uzņēmumam jau ilgstoši ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 eiro. Oktobra sākumā parāda apmērs sasniedza 1,01 miljonu eiro.

Nodokļos parādā 218 miljonus eiro

Runājot par nodokļu parādiem, "Lursoft" pētījuma dati rāda, ka lielai daļai SIA, kas patlaban pastāv bez valdes, ir nodokļu parāds, kura apmērs pārsniedz 150 eiro. Septembra sākumā tādas bija 41,38% no pētījumā iekļautajām SIA, un to kopējais nodokļu parāds sasniedza 218,04 miljonus eiro.

15,45% no šiem uzņēmumiem kā savu pamatdarbības nozari norādījuši vairumtirdzniecību, bet vēl 14,65% – mazumtirdzniecību. Tāpat 6,15% no nodokļu parādniekiem, kas pastāv bez valdes, pārstāv specializēto būvdarbu jomu, bet 5,04% – ēdināšanas pakalpojumus.