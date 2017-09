Kā teikts lēmumā, laikā no 24.maija līdz 6.jūnijam PTAC saņēma piecus patērētāju iesniegumus, no kuriem izrietēja, ka no 1.jūnija "Bite" vienpusēji atkāpusies no sākotnēji sniegtā solījuma "runāt "Bites" tīklā bez maksas vienmēr - garantēti" pildīšanas.

Balstoties uz iesniegumos minēto informāciju, PTAC pieprasīja "Bitei" sniegt informāciju par šo situāciju, pēc kuras saņemšanas un uzņēmuma komercprakses izvērtēšanas, PTAC 20.jūnijā lēma ierosināt patērētāju kolektīvo interešu lietu par sākotnēji sniegtā solījuma "runāt "Bites" tīklā bez maksas vienmēr - garantēti" nepildīšanu.

Veicot lietas izskatīšanu PTAC secināja, ka "Bite" savā komercpraksē sniedzot solījumus "runāt "Bites" tīklā bez maksas vienmēr - garantēti", "zvani par brīvu visu mūžu visiem "BiFri" un "Bites" numuriem", "zvani tiešām par brīvu visu mūžu visiem "BiFri" un "Bites" numuriem", "zvani par brīvu visā "Bites" tīklā vienmēr" un tos nepildot, kā arī nesniedzot atbildes uz patērētāju iesniegumiem pēc būtības, rīkojusies neatbilstoši profesionālajai rūpībai.

Vienlaikus PTAC secināja, ka uzņēmums sniegtos solījumus pildījis ilgstošā laika posmā - deviņus gadus, tāpat "Bite" piedāvājusi patērētājiem vairākus alternatīvus risinājumus, kas iekļauj sevī "BiFri" esošo apsolījumu "runāt "Bites" tīklā bez maksas".

Apkopojot visu, PTAC secināja, ka sabiedrības sniegto solījumu nepildīšana sākot ar 1.jūniju nerada būtiski negatīvu ietekmi uz vidusmēra patērētāja vai tādas patērētāju grupas vidusmēra pārstāvja ekonomisko rīcību attiecībā uz preci vai pakalpojumu, kam šī komercprakse adresēta vai ko tā skar. "Ņemot vērā iepriekš minēto, PTAC nolemj izbeigt administratīvās lietas izskatīšanu, neizdodot administratīvo aktu, un aicina sabiedrību turpmāk savā darbībā, īstenojot komercpraksi, tajā skaitā, sniedzot reklāmas, ievērot normatīvo aktu prasības," teikts lēmuma noslēgumā.

Kā ziņots, "Bite" izveidoja priekšapmaksas karti "BiFri" 2008.gada sākumā, solot bezmaksas sarunas "Bite" tīklā līdz mūža galam, tomēr šogad uzņēmuma pārstāvji ziņoja, ka iepriekš iecienītās priekšapmaksas kartes "Bifri" mūžs pamazām beidzās, jo šis pakalpojums ir morāli novecojis - tas nespēj nodrošināt lietotājiem moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, turklāt pēdējo divu gadu laikā tā lietotāju skaits strauji samazinājās.

Ņemot vērā šos apstākļus, tika pieņemts lēmums slēgt pakalpojumu un aizstāt to ar citiem produktiem.