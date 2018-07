Bankā norādīja, ka jaunākajā "Baltic International Bank Latvijas barometra" pētījumā iedzīvotāji tika aicināti paust viedokli par dažādiem ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem, tostarp raksturot dažādus faktorus, kas veicina vai kavē uzņēmumu ilgtspējīgu attīstību. Pēc aptaujas datiem, visbiežāk aptaujātie pauduši uzskatu, ka to visnozīmīgāk veicina īpašnieku zināšanas un kompetence, bet augsti nodokļi kavē visvairāk.

"Gan valstiskā līmenī, gan uzņēmēju vidū un masu medijos daudz ir diskutēts par to, vai Latvijas uzņēmējdarbības vide ir konkurētspējīga un kādi ir būtiskākie uzņēmumu veiksmes faktori. Pasaules Bankas veidotais "Doing Business" un Pasaules ekonomikas foruma regulāri publicētais "Globālais konkurētspējas indekss" liecina, ka Latvijas uzņēmēji ir salīdzinoši kritiski par valsts biznesa vidi un tās attīstības dinamiku. Pēdējā gada laikā valsts reitings šajos indeksos ir pazeminājies, un uzņēmēji uzskata, ka to bizness Latvijā spētu attīstīties veiksmīgāk, ja valsts ietvaros tiktu veicinātas inovācijas un sadarbība starp zinātniekiem un uzņēmējiem, tiktu uzlabota nodokļu sistēmas ietekme uz darba tirgus stimulēšanu, pilnveidots investīciju klimats, kā arī veicināta riska kapitāla pieejamība. Arī "Baltic International Bank" Latvijas barometra respondenti - Latvijas iedzīvotāji - uzskata, ka biznesa vides attīstībā būtiskākie šķēršļi ir nodokļu sistēma (62%), mainīga likumdošanas vide (55%) un birokrātijas slogs (51%)," sacīja "Baltic International Bank" valdes loceklis Guntars Reidzāns.

Aptaujas dalībniekiem tika lūgts norādīt piecus galvenos faktorus, kas ļauj uzņēmumam izturēt laika pārbaudi un pastāvēt desmitiem gadu un ilgāk. Vairums jeb 55% aptaujāto minējuši, ka zinoši un kompetenti uzņēmuma vadītāji ir viens no būtiskākajiem faktoriem, bet svarīgs ir arī uzņēmuma biznesa attīstības plāns (44%), laba attieksme pret darbiniekiem (41%), kā arī tas, lai uzņēmumā tiktu regulāri ieguldīts, domājot par tā attīstību (36%). Uzņēmējdarbībai atbalstošu vidi par būtiskāko veiksmes faktoru atzina 29% respondentu, bet 25% iedzīvotāju pauda uzskatu, ka būtiski ir arī veiksmīgi ārējie apstākļi.

Vaicāti, pēc kādiem aspektiem aptaujātie galvenokārt nosaka uzņēmuma veiksmīgumu, puse iedzīvotāju atzīmējuši, ka to nosaka pēc uzņēmuma darbības ilguma, 48% aptaujāto pauduši uzskatu, ka uzņēmums ir veiksmīgs tad, ja tam ir liela peļņa, 35% to vērtē pēc neregulāras darbinieku mainības, vienlaikus 12% aptaujāto pauduši uzskatu, ka par veiksmīgumu var spriest pēc tā, cik liela slava uzņēmumam ir masu medijos.

Iedzīvotāji aptaujā aicināti nosaukt arī svarīgākos faktorus, kas veicina uzņēmuma attīstību - 41% aptaujāto par uzņēmuma attīstības veiksmes atslēgu atzinis finanšu resursus, bet 31% - cilvēkresursus. Aptaujātie par gandrīz vienlīdz svarīgiem faktoriem, kas nepieciešami, lai uzņēmums attīstītos, minējuši uzņēmuma elastīgumu un gatavību pielāgoties izmaiņām (25%), kā arī zināšanas (21%) un plānošanu (20%).

"Baltic International Bank Latvijas barometrs" ir Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma un attieksmes pētījums, kurā ik mēnesi, iekļaujot pazīstamu ekspertu vērtējumus, tiek atspoguļotas sabiedrībā aktuālas norises.