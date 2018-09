Starptautiskā kredītrisku apdrošinātāja "Coface" veidotajā Centrālās un Austrumeiropas 500 lielāko uzņēmumu reitingā iekļautas 32 kompānijas no Baltijas valstīm, kas ir par pieciem uzņēmumiem vairāk nekā gadu iepriekš, pavēstīja "Coface" pārstāvji.

Tostarp reģiona lielāko uzņēmumu topā no Latvijas iekļuvuši seši uzņēmumi, kas ir par diviem vairāk nekā gadu iepriekš, no Igaunijas - septiņi, kas arī ir par diviem vairāk nekā gadu iepriekš, bet no Lietuvas - 19 uzņēmumi, kas ir par vienu vairāk nekā pirms gada.

Kopumā reitingā visvairāk uzņēmumu ir no Polijas, Ungārijas un Čehijas, savukārt Latvija attiecīgā reģiona valstu vidū ieņem pēdējo vietu pēc tajā iekļauto uzņēmumu skaita.

"Coface" pārstāvji informēja, ka augstāko pozīciju no Latvijas uzņēmumiem reitingā ieņem informācijas tehnoloģiju (IT) produktu un risinājumu izplatītājs "Elko Grupa", ierindojoties 124.vietā. Vienlaikus 212.vietā šogad ir ierindots "Latvenergo", uzrādot kāpumu par 157 pozīcijām salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Tāpat no Latvijas uzņēmumiem reitingā ir "Uralchem Trading" (226.vieta), "Rimi Latvia" (228.vieta), "Maxima Latvija" (281.vieta) un "Orlen Latvija" (478.vieta).

Savukārt no Lietuvas uzņēmumiem līderis ir "Orlen Lietuva" (20.vieta), bet no Igaunijas uzņēmumiem - "Tallink Grupp" (199.vieta).

"Kopumā 2017.gads Centrālās un Austrumeiropas reģiona valstīm un lielākajiem uzņēmumiem bijis ļoti labvēlīgs. Izaugsmi galvenokārt veicinājis pieaugošais mājsaimniecību patēriņš un eksporta kāpums, pateicoties uzlabojumiem eirozonā, kā arī pieprasījuma atjaunošanās no Krievijas. Lai gan 80% no visa reģiona eksporta galamērķis ir Eiropas Savienība, atsevišķām valstīm, tostarp Baltijai, Krievija joprojām ir būtisks tirdzniecības partneris. Papildus virknei reģiona valstu, arī Latvijai un Igaunijai, "Coface" pagājušajā gadā uzlaboja biznesa riska novērtējumus," sacīja "Coface" vadītājs Baltijā Mantvīds Štareika.

"Coface" pārstāvji atzīmēja, ka Centrālās un Austrumeiropas ekonomika šobrīd aug strauji, iekšzemes kopprodukta (IKP) vidējam izaugsmes rādītājam sasniedzot 4,5%, kas ir straujākā izaugsme pēdējos astoņos gados. Tādējādi reģiona lielākie uzņēmumi 2017.gadu noslēdza gan ar kopējo apgrozījuma pieaugumu par 11,8%, sasniedzot 652 miljardus eiro, gan peļņas kāpumu par 16,2%, gan arī nodarbinātības rādītāja izaugsmi par 4,7%, nodrošinot darbavietas 2,4 miljoniem cilvēku reģionā.

Trīs vadošās tautsaimniecības nozares reģionā ir automobiļu un transporta pakalpojumu, naftas un gāzes, kā arī tirdzniecības nozare - šo nozaru uzņēmumi veido teju 60% no kopējiem ieņēmumiem.

"Prognozes 2018.gadam un tālākajam periodam ir optimistiskas, lai gan gaidāma ekonomikas izaugsmes tempa palēnināšanās. Pēc aizvadītajā gadā sasniegtās izaugsmes virsotnes reģiona ekonomikai šogad paredzam IKP pieauguma tempa samazināšanos līdz 4,1%, bet 2019.gadā - līdz 3,4%. Tajā pašā laikā šī lejupslīde nebūs visaptveroša un uzņēmumu pieprasījums joprojām būs labs. Mājsaimniecības turpinās atbalstīt zemais bezdarba līmenis un augošās algas, attīstību veicinās arī investīciju atjaunošanās. Vienlaikus darbaspēka trūkums reģionā ir pieaudzis līdz augstam līmenim, tādējādi kļūstot par nozīmīgu šķērsli, kas ierobežo uzņēmējdarbību un ekonomisko izaugsmi," sacīja Štareika.

"Coface" Centrālās un Austrumeiropas 500 lielāko uzņēmumu reitingu veido desmit gadus, kompānijas tajā vērtējot gan pēc iepriekšējā gada apgrozījuma rādītājiem, gan citiem analīzes faktoriem. Reitingā iekļauta Bulgārija, Čehija, Horvātija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija.