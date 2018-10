AS " Conexus Baltic Grid " ("Conexus") Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijā septiņu gadu laikā plāno ieguldīt 80 miljonus eiro, šorīt intervijā LNT raidījumā "900 sekundes" teica "Conexus" valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne.

Viņa informēja, ka šodien "Conexus" Eiropas Komisijai iesniegs gāzes krātuves investīciju projektu nākamajiem septiņiem gadiem. Plānots, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuves attīstībā tiks kopumā ieguldīti 80 miljoni eiro, no kuriem 50% varētu finansēt no Eiropas Savienības (ES) fondiem.

Kotāne norādīja, pēdējo desmit gadu laikā Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijā ieguldīti apmēram 190 miljoni eiro, tostarp ES finansējums.

"Conexus" vadītāja arī stāstīja, ka šonedēļ Baltijas valstu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatori plāno parakstīt memorandu par vienotu Baltijas dabasgāzes tirgus izveidi. Viņa skaidroja, ka tas būs pirmais solis ceļā uz vienota tirgus izveidi.

Jau vēstīts, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome 5. oktobrī deva atļauju, lai "Conexus" būtu iespēja piesaistīt ES līdzfinansējumu Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības attīstībai.

Pieņemtais lēmums nozīmē, ka "Conexus" ir iespēja pieteikties ES līdzfinansējumam, lai sāktu realizēt projektu "Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības uzlabošana". Gala lēmumu par to, kādā apmērā līdzfinansējums tiks piešķirts, nolems Eiropas Komisija.

"Conexus" ir dibināts 2016. gada 22. decembrī, reorganizācijas rezultātā no AS "Latvijas Gāze" nodalot pārvades un glabāšanas darbības virzienus.

"Conexus" ir slēgta akciju sabiedrība. Kopējais akciju skaits ir 39 786 089, to nominālvērtība viens eiro. Kopējais akcionāru skaits pārsniedz 4800. 97,52% no kopējā akciju skaita pieder trīs lielākajiem akcionāriem. Lielākais "Conexus" akcionārs ar 34,26% daļām ir AS "Augstsprieguma tīkls", 34,1% pieder Krievijas gāzes koncernam "Gazprom", bet 29,06% akcijas – "Marguerite Gas".