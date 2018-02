Biedrība "Latvijas Ceļu būvētājs" (LCB) nosūtījusi Ministru prezidentam Mārim Kučinskim vēstuli, aicinot operatīvi veikt izmaiņas obligātās iepirkuma komponentes (OIK) finansēšanas modelī, lai nepieļautu ceļu būves, lauksaimniecības un citu tautsaimniecības nozaru iznīcināšanu, teikts medijiem izplatītājā LCB paziņojumā.

Kā informē biedrība, pēc izmaiņām OIK finansēšanas modelī, ceļu un tiltu būves uzņēmumi ir saņēmuši jaunos elektroenerģijas rēķinus, kas ir vidēji par 40% līdz 100% lielāki nekā iepriekš. Vēstulē LCB arī aicinājusi noskaidrot un sodīt vainīgos.

LCB paziņojumā paudusi pārsteigumu par Ekonomikas ministrijas (EM) nekompetenci un vienaldzību elektroenerģijas cenu izmaiņu kontekstā, aizmirstot par veselu nozaru darbu sezonalitāti, par apzinātu to konkurētspējas pazemināšanu, par prioritāšu radīšanu citu valstu uzņēmējiem Latvijas tirgū.

LCB vēstulē Kučinskim norādīts, ka, lai gan pašlaik atbilstoši ražošanas sezonālajam raksturam uzņēmumos strādā tikai palīgnozaru struktūrvienības, nav prognozējams, kāds rēķinu kāpums būs tad, kad tiks iedarbinātas asfaltbetona rūpnīcas un citas iekārtas.

Tāpat LCB veicis situācijas ekspresanalīzi un konstatējis, ka ceļu un tiltu būves uzņēmumi nevar ziemas mēnešos atteikties no patērējamās elektrības jaudas, kas ir vajadzīga vasarā, intensīvas ražošanas laikā. Arī periodiska jaudas samazināšana nav risinājums, jo ekspertu vērtējumā jaudas pieslēguma maksu maiņa divas reizes gadā uzņēmumam izmaksās vēl dārgāk nekā jaunajos elektroenerģijas cenu palielinājums.

Biedrība arī atgādina, ka ceļu būvētājiem šis ir kārtējais negaidītais pārsteigums līdztekus ceļu un tiltu ilgtermiņa finansēšanas modeļa problēmu nerisināšanai.

''Ceļu būves uzņēmēji jau četrpadsmit gadus izjūt politisko spēku vienaldzību pret ceļu un tiltu remontiem, kas aizsākās ar Autoceļu fonda likvidēšanu un turpinās ar nevēlēšanos risināt nozares finansējuma problēmu 2020. gadā, kad Eiropas Savienības naudas vairs nebūs, bet valsts budžeta finansējuma vēl nav. Tāpēc vēstulē tiek pieļauts, ka maksas par elektroenerģiju dubultošana tieši ražošanas objektos gadā, kad notiks Saeimas vēlēšanas, izskatās pēc izsmalcinātas ņirgāšanās gan par nozari, gan par valdības vadītāju,'' teikts LCB paziņojumā.

Jau vēstīts, ka no šī gada 1. janvāra spēkā stājās izmaiņas OIK finansēšanas modelī un līdz ar to stājusies spēkā arī jaunā maksājumu aprēķināšanas kārtība. OIK maksājums patērētājiem tagad ir atkarīgs no elektroenerģijas pieslēguma patēriņa un no pieprasītās pieslēguma jaudas.

Lauksaimniekus apvienojošās biedrības "Zemnieku Saeima" vadītājs Juris Lazdiņš trešdien raidījumā "Rīta Panorāma" paziņoja – gadījumā, ja elektroenerģijas cenu kāpums netiks risināts, biedrība ir gatava prasīt ekonomikas ministra Arvila Ašeradena demisiju.