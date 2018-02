Kā pauda Kārkliņa, ZZS deputāti no vairākām patērētāju grupām saņēmuši informāciju par rēķinu būtisku pieaugumu, tostarp lauksaimniekiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī mājsaimniecībām. Lauksaimnieki ziņojuši, ka elektrības rēķini, salīdzinot ar pagājušā gada decembri, ir pat par 40% līdz 60% lielāki.

Iepriekš, kad tika diskutēts par izmaiņām obligātās iepirkuma komponentes (OIK) finansēšanas modelī, tika solīts, ka maksājumi par elektroenerģiju patērētājiem būtiski nepieaugs, tāpēc ZZS deputāti pauda neizpratni par gluži pretējo tendenci.

ZZS Saeimas frakcija ar Ašeradenu vēlas pārrunāt pašreizējo situāciju un uzskata, ka par nozari atbildīgajam ministram būtu steidzami jāpiedāvā risinājumi, lai Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji gan pilsētās, gan reģionos neciestu no būtiska elektroenerģijas maksājumu kāpuma.

Jau vēstīts, ka no šī gada 1. janvāra spēkā stājās izmaiņas OIK finansēšanas modelī un līdz ar to stājusies spēkā arī jaunā maksājumu aprēķināšanas kārtība. OIK maksājums patērētājiem tagad ir atkarīgs no elektroenerģijas pieslēguma patēriņa un no pieprasītās pieslēguma jaudas.

Lauksaimniekus apvienojošās biedrības "Zemnieku Saeima" vadītājs Juris Lazdiņš trešdien raidījumā "Rīta Panorāma" paziņoja – gadījumā, ja elektroenerģijas cenu kāpums netiks risināts, biedrība ir gatava prasīt Ašeradena demisiju.

Biedrība pēdējo dienu laikā saņēmusi neskaitāmus zvanus no lauksaimniekiem, kuri pauduši neizpratni un sašutumu par sadārdzinājumu. Rēķinu summas pieaugums veidojies pozīcijā "jaudas obligātā iepirkuma komponente par ampēriem", kas ir maksājums par pieslēguma jaudu, kura nesezonas laikā netiek izmantota.