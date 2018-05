Pērn un šā gada pirmajā ceturksnī kopumā 24 uzņēmumi ir pieņēmuši pozitīvu lēmumu īstenot investīciju projektus vai paplašināt esošo uzņēmumu Latvijā. Projektiem pilnībā īstenojoties, investīciju kopējais apjoms sasniegs 127 miljonus eiro un tiks radītas vismaz 2081 jaunas darba vietas, portālu "Delfi" informēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).

Jaunie investīciju projekti tiks attīstīti – Rīgā, Liepājā, Stopiņos, Smiltenē, Olainē, Valmierā, bet pārstāvētās nozares ir tekstila izstrādājumu ražošana, IT, dzīvības zinātnes, e-komercija, filtru ražošana, vides attīrīšana, metālapstrāde u.c. Dati liecina, ka pamatā investīciju projekti nākuši no valstīm, kurās darbojas LIAA ārējās ekonomiskās pārstāvniecības - Zviedrija, Ķīna, Nīderlande, Lielbritānija, ASV, Somija, Dānija. Tiesa, pēdējos gados projektus Latvijā īsteno arī investori no Indijas, Islandes, Ukrainas, Kanādas, Ēģiptes u.c.

Portāls "Delfi" aplūko dažus no pēdējā gada veiksmīgākajiem investīciju projektiem Latvijā.