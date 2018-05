Pārrobežu tirdzniecībā Eiropas Savienībā (ES) 30% līdz 50% lietoto automašīnu mainīti odometru rādījumi, tādējādi ne vien maldinot pircēju, bet arī radot apdraudējumu uz ceļiem un kaitējumu videi. Lai uzlabotu situāciju, Eiropas Parlamenta (EP) deputāti ceturtdien pieņēma rezolūciju, uzsverot, ka ES valstīs odometru radījumu sagrozīšana jāpadara par krimināli sodāmu darbību.

Likumdošanas rezolūcijā EP deputāti norādījuši, ka Eiropas Komisijai (EK) gada laikā būtu jānāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Šobrīd odometru grozītājiem kriminālatbildība draud vien sešās ES valstīs.

Kā preses konferencē norādīja EP ziņotājs Ismails Ertugs, krāpniecība ievērojami biežāk notiek tieši pārrobežu tirdzniecībā, taču arī vienas valsts teritorijā pārdotajiem lietotajiem auto 5% līdz 11% gadījumu odometru rādījumi tiek mainīti.

Viņš uzsvēra, ka šāda krāpniecība rada miljardos mērāmus zaudējumus. Tiesa, finansiālie zaudējumi nav vienīgā bēda, jo auto, kuru odometri rāda mazāku nobraukumu nekā tas ir patiesība, potenciāli rada risku ceļu satiksmē un nodara kaitējumu videi.

Skaidrojot iespējamos riskus, Ertugs uzsvēra, ka gadījumā, ja auto odometrā uzrādītais nobraukums ir krietni mazāks nekā tā ekspluatācijas laikā reāli mērotais ceļš, pastāv augstāks risks, ka auto var sabojāties, piemēram, braucot pa lielceļu. Tādā gadījumā apdraudēti ir kā tie, kas pārvietojas ar sagrozītā odometra auto, tā citi satiksmes dalībnieki. Tāpat viņš norādīja, ka atsevišķām auto daļām pēc konkrēta nobraukuma nereti nepieciešama nomaiņa, taču gadījumā, ja pie pircēja nonācis auto, kas "pazaudējis" pārsimts tūkstošu kilometru, viņš nevar laikus veikt detaļu nomaiņu un tas var rezultēties krietni lielākos zaudējumos.

Ertugs skaidroja, ka nepieciešams ieviest "nacionālos nobraukuma reģistrus", kuros regulāri – ik reiz, kad tiek veikt auto remonts servisā – tiktu uzrādīti aktuālie odometru rādījumi, un šiem reģistriem varētu piekļūt no citām ES valstīm. Saskaņā ar viņa aplēsēm reģistru ieviešana neprasītu lielus izdevumus, taču konkrētus aprēķinus viņš nesniedza.

Saskaņā ar Ertuga pausto Beļģijā un Nīderlandē, kur odometru rādījumi tiek nolasīti biežāk nekā citās ES valstīs, šāda veida krāpšanās notiek ievērojami retāk.

Automašīnas ar sagrozītiem odometriem nereti tiek ievestas arī Latvijā. Kā šī gada janvārī vēstīja LNT raidījums "900 sekundes", aptuveni 40% no Latvijā pārdošanā esošajiem lietotajiem auto ir nepilnīgi vai izmanīti to vēsturiskie dati, piemēram, samazināts spēkrata nobraukums. To, pārbaudot sludinājumus, secinājuši auto vēstures eksperti. Tolaik atbildīgās iestādes raidījumam norādīja, ka tām ir pārāk maz zināšanu un pilnvaru, lai veiksmīgi apkarotu krāpnieciskos pārdevējus.