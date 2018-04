Uzņēmuma pārstāvji informēja, ka remontdarbi sākti šā gada 8. janvārī, īpašu uzmanību pievēršot interjeram. Interjera elementi un sajūtas aizgūtas no "Art Deco" stila raksturīgākajām iezīmēm.

Kompānijas pārstāvji informēja, ka restorāns atrodas tirdzniecības centra pirmajā stāvā ar ieeju gan no tirdzniecības centra un no Vaļņu ielas. Restorāns ir izvietots divos stāvos - pagrabstāvā un pirmajā stāvā. Tajā ir 95 sēdvietas, taču jau no maija sākuma tiks uzstādīta arī āra terase.

Uzņēmuma pārstāvji informēja, ka Rīgā kopumā ir desmit "Double Coffee" restorāni, tostarp četri atrodas Vecrīgā.

Kā ziņots, "Double Coffee" pārvaldītāja "DC restorānu" apgrozījums 2016. gadā sasniedza 4,165 miljonus eiro, bet peļņa bija 134 703 eiro.

"DC restorāni" dibināta 2004. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 853 723 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder AS "DC Holding".