EM uzskata VID rīcību attiecībā uz sludinājumu portāla "ss.lv" darbību par uzņēmējdarbībai svarīgu jautājumu, tādēļ līdz nedēļas beigām ministrija formulēšot savu nostāju šajā lietā. Pirmdien notikušajā EM vadības sēdē konstatēts, ka tās rīcībā nav pietiekamas informācijas par notikušo. Tādēļ ministrija no VID mēģinās saņemt informāciju, par kādiem jautājumiem ieņēmumu dienests ir vērsies pret "ss.lv", un savu nostāju varētu sniegt līdz nedēļas beigām, norādīja politiķis.

Taujāts, vai portāla slēgšana ir samērīga un vai tā nevar radīt bažas par iespējamiem informācijas izplatīšanas ierobežojumiem nākotnē, Ašeradens atbildēja, ka tas ir komplicēts jautājums - no vienas puses ir cīņa ar ēnu ekonomiku, ko uzņēmēji atbalsta, savukārt no otras puses ir tiesības uz brīvu datu un informācijas plūsmu.

Kā ziņots, pirmdien pēc VID pieprasījuma "ss.lv" domēna vārds atslēgts, mikroemuāru vietnē "twitter" paziņojusi Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa (NIC).

VID nolēmis apturēt Latvijas lielākā sludinājumu portāla "ss.lv" darbību saistībā ar tā atteikšanos sniegt informāciju par nereģistrētiem auto tirgotājiem. VID apturējis arī ar "ss.lv" īpašniekiem saistītā uzņēmuma SIA "Internet" saimniecisko darbību. "Internet" 1.augustā pieņemto VID lēmumu par "Internet" saimnieciskās darbības apturēšanu 3.augustā ir pārsūdzējusi VID ģenerāldirektorei Ilzei Cīrulei.

Notiekošais ap sludinājumu portālu "ss.lv" radījis sašutuma vētru informācijas tehnoloģiju nozarē (IT), kas ir neizpratnē - "kā var ienākt prātā apturēt veiksmīgi strādājošu, priekšzīmīgu nodokļu maksātāju", šodien žurnālistiem sacīja augsto tehnoloģiju uzņēmuma SIA "Inbokss" īpašnieks Andris Griķis, uzsverot, ka šādā situācijā IT uzņēmumi var aiziet no Latvijas jurisdikcijas, lai pasargātu savu biznesu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) uzskata, ka VID īstenotā sludinājumu portāla "ss.lv" slēgšana nav viennozīmīgi vērtējams jautājums. Premjers gan atzina, ka vēl nav paguvis iepazīties ar attiecīgo informāciju, tomēr viņš plānojot detalizēti iepazīties ar visiem šī jautājuma apsvērumiem.