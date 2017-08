Gurmans norādīja, ka VID iepriekš vērsies pie LIA, lai izrunātu sadarbības mehānismus un kopumā bijis atvērts sadarbībai. Tāpat VID prezentējis statistiku par uzņēmumiem, pret kuriem dienests vērsies ar pretenzijām, un teju visi bijuši atsaucīgi un vietni bloķēt nav nācies.

Runājot par gadījumu ar sludinājumu portālu "ss.lv", Gurmans norādīja, ka par to zina tikai tik daudz, cik iespējams uzzināt no plašsaziņas līdzekļiem, tomēr, ja VID patiešām rīkojies atbilstoši likumā noteiktajam, bet uzņēmums nereaģēja, lēmums bloķēt tīmekļa vietni ir pilnīgi normāls.

"Ja viss notika korekti, VID ir tiesības pieprasīt bloķēt domēnu ".lv" līmenī. Tā kā pēcāk parādījās ".com" domēns, arī attiecībā uz to VID ir tiesības vērsties pie interneta pakalpojumu sniedzējiem, kuru Latvijā ir vairāk nekā 200, ar pieprasījumu bloķēt piekļuvi konkrētajam ārvalstu domēnam. Ja situācija turpināsies kā līdz šim, domāju, ka pavisam drīz pakalpojumu sniedzēji saņems vēstuli no VID ar pieprasījumu ierobežot piekļuvi ārvalstu domēnam, proti, "ss.com"," sacīja Gurmans.

Viņš arī atzina, ka šāda vietņu bloķēšana nav ļoti efektīva, jo pēc brīža vietnes adresei klāt var pielikt vieninieku, un darboties tālāk, kamēr netiek dots jauns bloķēšanas ierobežojums, tad var pielikt divnieku, un tā tālāk. "Tā parasti rīkojas negodprātīgi uzņēmumi," piebilda LIA pārstāvis.

Kā ziņots, VID nolēmis apturēt Latvijas lielākā sludinājumu portāla "ss.lv" darbību saistībā ar tā atteikšanos sniegt informāciju par nereģistrētiem auto tirgotājiem. VID apturējis arī ar "ss.lv" īpašniekiem saistītā uzņēmuma SIA "Internet" saimniecisko darbību.

Tikmēr ceturtdienas vakarā "ss.lv" mainīja domēna vārdu uz "ss.com".