Atļauja atcelta SIA "AM Energy solution" Vecumnieku novadā, SIA "Briedis būve" Saldus novadā un SIA "Barkavas enerģija" vienai elektrostacijai Madonas novadā.

Atļaujas pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros "AM Energy solution" un "Briedis būve" atceltas, jo EM konstatējusi, ka elektroenerģijas ražošana koģenerācijā noteiktajā termiņā atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav sākta. Savukārt "Barkavas enerģija" atsūtījusi EM vēstuli, atsakoties no piešķirtajām tiesībām vienai no divām elektrostacijām pārdot koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju OIK ietvaros. Līdz ar to EM pieņēmusi lēmumu atļauju atcelt.

Ja elektroenerģijas ražotājs nepārdod elektroenerģiju OIK ietvaros, tam ir tiesības darboties brīvā tirgus apstākļos un vienoties ar jebkuru elektroenerģijas tirgotāju par elektroenerģijas pārdošanu par vienošanās cenu. Tāpat ražotājs koģenerācijas stacijā var turpināt ražot un pārdot arī siltumenerģiju, par cenu vienojoties ar siltumenerģijas pircēju un lietotāju.

Kopumā līdz šim ministrija atcēlusi atļaujas 21 elektrostacijai. Tas ļāvis novērst iespējamo OIK kopējo izmaksu pieaugumu turpmākajos desmit gados par aptuveni 334,8miljoniem eiro, aplēsusi EM.

Ministrija atgādina, ka 2017. gada decembrī atļaujas atceltas trīs elektrostacijām – SIA "Elektro Rīdzene" Cēsu novadā, SIA "Energo Fortis" Līvānu novadā un SIA "E Strenči" Strenču novadā. Savukārt šogad atļaujas atceltas elektrostacijām SIA "Madonas Eko" Madonas novadā, SIA "Eiro-Āzijas investīciju aģentūra" Alūksnes novadā, SIA "Evokem" Līvānu novadā, SIA "M Parks" Amatas novadā, SIA "Eco Latvis" Tukuma novadā, SIA "Baltekogen" trīs elektrostacijām Raunas novadā, Kārsavas novadā un Ludzas novadā, SIA "Tektus" Amatas novadā, SIA "Digne" Vecumnieku novadā, SIA "ATAUGA-G" Olaines novadā, SIA "Krustpils AER" Krustpils novadā, SIA "Pellets Energy" Talsu novadā, SIA "E Seda" stacijai Strenču novadā un SIA "Rīgas enerģija" Rīgā.

Pēc publiski izskanējušās informācijas par atsevišķu koģenerācijas elektrostaciju neatbilstību MK noteikumu prasībām, 2017. gada oktobrī EM sāka pārbaudes 40 AER koģenerācijas elektrostacijās.