Šajā un nākamajos gados EM prioritātes vērstas uz to, lai vidējā termiņā Latvijā veicinātu virzību uz inovatīvas ekonomikas modeli. Tāpēc, kā norāda EM valsts sekretārs Juris Stinka, ministrija jauno nodokļu modeli "radīs atbilstoši uzņēmēju vajadzībām – īpašu nodokļu modeli uzņēmējiem darbības uzsākšanas periodā, kā arī mazajiem uzņēmējiem, kurus raksturo zemi ieņēmumi".

Turpmākais darbs pie nodokļu regulējuma mazajiem uzņēmējiem noritēs trīs fāzēs. Pirmā –padziļināta analīze. Tās ietvaros padziļināti tiks pētīti iepriekš veikti Pasaules bankas, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un citu starptautisku ekspertu pētījumi. Līdztekus ar sadarbībā ar ekonomistu Arni Sauku februārī tiks veikts pētījums mazo uzņēmēju vidē.

Nākamais posms būs risinājumu izstrāde ekspertu grupā, bet noslēdzošais posms būs risinājuma aprobācija jeb "pielaikošana", kad jaunais modelis tiks prezentēts sabiedrībai specializētos forumos.

Plānots, ka nodokļa režīms mazajiem uzņēmumiem stāsies spēkā nākamā gada janvārī.

EM darba grupu vada viens no pirmajiem atjaunotās Latvijas doktoriem nodokļu jomā Māris Jurušs. Savukārt ekspertu grupā strādā gan stratēģiskie partneri no Labklājības un Finanšu ministrijām, gan eksperti no uzņēmēju organizācijām un akadēmiskajām aprindām.