Tuvāko piecu gadu laikā – no 2018. līdz 2022. gadam – visstraujākais izmaksu pieaugums būvniecības nozarē tiek prognozēts darba algu sektorā, proti, izmaksas šajā laukā varētu augt vidēji par 5,85% gadā, Ekonomikas ministrijas (EM) pasūtītajā pētījumā par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā aplēsuši eksperti.

Savukārt kopumā piecos gados darba spēka izmaksas nozarē varētu pieaugt par 32,89% aplēsuši eksperti, pastāstīja viens no pētījuma autoriem SIA "Inovatīvās Konstrukcijas" pētnieks Mārtiņš Danusēvičs. Kombinētā prognoze, kurā apvienots ekspertu vērtējums un statistikas dati, gan prognozē vēl lielāku kāpumu – saskaņā ar to strādnieku darba samaksas izmaksas pieaugs par vidēji 9,69% gadā un 58,8% piecos gados.

''Būvniecības nozare pēdējos gados sevi parādījusi no labākās puses,'' pētījuma prezentācijas pasākumā teica EM valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis. Viņš uzsvēra, ka darbaspēka izmaksu pieaugumam ir objektīvi iemesli: "Pirmkārt, diezgan aktīvi notiek pasākumi, kas saistīti ar ēnu ekonomikas mazināšanu nozarē. Otra lieta, kas ir svarīga, –būvniecības nozare ir kļuvusi par eksporta nozari, kas ļoti aktīvi strādā Skandināvijā un Rietumeiropā."

Komentējot pētījuma rezultātus, AS ''RERE Grupa'' valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš pastāstīja, ka pēdējo gadu laikā darbaspēka migrācijas dēļ ''tradicionāli ierastais tirgus pēkšņi ir kļuvis lielāks'', savukārt ''darbinieku ir tik, cik ir''. Viņš norādīja, ka darbinieku kļūst arvien mazāk un ''visticamāk viņi būs arvien dārgāki."

Taujāts par to, kur meklēt trūkstošos darbiniekus, Āboltiņš-Āboliņš atbildēja, ka, lielākoties, darbinieki tiek ņemti no citām nozarēm un krietni mazāka daļa ir ārvalstu darbaspēks. Viņš gan uzsvēra, ka viesstrādnieki "uzstāda jaunu līmeni, jo viņi ir ārkārtīgi motivēti" un tas nav "lētais darbaspēks".

Saskaņā ar ekspertu aplēsēm tuvāko piecu gadu laikā būvmateriālu izmaksas augs par vidēji 1,97% gadā, kas nozīmē, ka kopā piecos gados tās augs par 10,24%. Kombinēta prognoze gan šajā sektorā prognozē nedaudz lēnāku pieaugumu – vidēji 1,68% gadā un 8,7% piecos gados.

Savukārt mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas saskaņā ar ekspertu prognozēm pieaugs par vidēji 2,48% gadā (kombinētā prognoze – 2,69% vidēji gadā), bet kopumā piecos gados par 13,05% (kombinētā prognoze – 14,22% piecos gados). Tieši tāda pat cenu dinamika prognozēta arī arhitektūras un inženiertehnisko pakalpojumu, tehnisko pārbaužu un analīzes izmaksās, proti, tās augs vidēji par 2,48% gadā un 13,05% piecos gados.

Saskaņā ar ekspertu aplēsēm kopumā būvniecības produkcijas apjoms varētu palielināties vidēji par 8,6% gadā (kombinētā prognoze – 14,01% gadā) un 51,04% piecos gados (kombinētā prognoze – 93,33% piecos gados). Savukārt būvniecības izmaksas varētu augt vidēji par 3,91% gadā (kombinētā prognoze – 21,16% gadā) un 21,16% piecos gados (kombinētā prognoze – 23,53% piecos gados).

Pētījums veikts šī gada vasarā – jūnijā, jūlijā un augustā. To veica tirgus izpētes kompānija "Inovatīvās konstrukcijas" sadarbībā ar Latvijas Universitātes zinātniekiem. Pētījumā izmantoti gan statistikas dati, gan ekspertu prognozes un vērtējumi. Aptaujāti eksperti no būvniecības nozares savienībām un asociācijām, makroekonomikas speciālisti no bankām un augstskolām, kā arī uzņēmēji, kuri pārstāv būvniecības nozares apakšnozares.