EM sagatavojusi un saskaņošanai nodevusi grozījumus noteikumos "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām".

Patlaban noteikumi paredz, ka eksporta kredītu garantiju var saņemt gadījumā, ja tiek eksportētas Latvijā ražotas preces, vai arī ja preces ražošanā ir iesaistītas vairākas valstis, bet Latvijā ir veikta pēdējā būtiskā, ekonomiski pamatotā apstrāde vai pārstrāde.

EM norāda, ka minētā normas būtiski ierobežo Latvijas eksportētājus saņemt garantijas vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, komersantiem ir ražotnes vairākās valstīs, bet no Latvijas tiek veikta produktu tirdzniecība, piemēram, pārtika ražotāji daļu no produkcijas ražo kaimiņvalstīs. Lai arī daļu no ražošanas procesa veic ārvalstīs, visa pievienotā vērtība un eksports paliek Latvijā.

Otrkārt, komersanti Latvijā veic produkcijas projektēšanu un izstrādi, bet ražošanu kā ārpakalpojumu iepērk zemāku izmaksu valstīs, piemēram, Ķīnā, Baltkrievijā. Šādu preču eksports pozitīvi ietekmē Latvijas eksporta bilanci, pievienotās vērtības radīšanu Latvijā, kā arī uzņēmumi nodokļus par preču pārdošanu maksā Latvijā.

Treškārt, dažādu valstu izcelsmes preču darījumos komersantiem administratīvi laikietilpīgi ar pamatojošiem dokumentiem pierādīt atbilstošo proporciju - būtiskā, ekonomiski pamatotā apstrāde vai pārstrāde. Ceturtkārt, pakalpojumu sniegšanai, īpaši informācijas tehnoloģiju nozarē, izmanto dažādu valstu darbiniekus, kas veic daļu no produkta izstrādes pakalpojumiem.

Līdz ar to EM rosina paplašināt īstermiņa eksporta kredītu garantiju saņēmēju loku un svītrot prasību par preču izcelsmi. Tajā pašā laikā ministrijā piebilda, ka "Attīstības finanšu institūcija Altum" ("Altum") vērtēs katru individuālu garantijas pieteikumu un garantija tiks piešķirta, izvērtējot garantijas saņēmēju un garantijas saņēmēja debitorus.

Eksporta kredīta garantiju programmas ietvaros 2017.gada pirmajā pusgadā "Altum" apstiprinājusi 36 īstermiņa eksporta kredītu garantijas 27 uzņēmumiem 1,72 miljonu eiro apmērā.