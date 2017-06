EM norāda, ka lielākais īpatsvars personu, kurām nepieciešams atbalsts mājokļa iegādei, ir personas līdz 35 gadiem, kuru rīcībā ir nelieli finanšu uzkrājumi, kas var būt nepietiekami, lai iegūtu savā īpašumā vajadzībām un finanšu līdzekļiem atbilstošu mājokli. Patlaban spēkā esošie mājokļu atbalsta programmas nosacījumi liedz šādām personām kvalificēties atbalsta saņemšanai gadījumā, ja ar tām kopā nedzīvo un to apgādībā nav nepilngadīgu bērnu.

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajiem datiem 2016.gadā, 15 796 personas ir ieguvušas grādu vai kvalifikāciju augstskolās un koledžās. No minētajām personām lielākais īpatsvars - 9457 personas jeb 59% ir personas vecumā no 22 līdz 26 gadiem. Savukārt to personu īpatsvars, kas ir ieguvušas grādu vai kvalifikāciju augstskolās un koledžās līdz 35 gadiem pavisam kopā ir 13 735 jeb 86% no visu absolvējušo skaita.

7805 personas ir absolvējušas profesionālās izglītības programmas. No minētajām personām lielākais īpatsvars - 4617 personas jeb 59% ir personas vecumā no 19 līdz 21 gada. Savukārt to personu īpatsvars, kas ieguvušas profesionālo izglītību līdz 35 gadiem pavisam kopā ir 7175 jeb 92% no visu absolvējošo skaita.

EM uzsver, ka procentuāli lielākais īpatsvars personām, kas ieguvušas augstāko izglītību ir arī vecuma grupā, kurā ir nepietiekoši finanšu uzkrājumi pirmās iemaksas veikšanai, proti, vecumā līdz 35 gadiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, EM izstrādājusi likuma grozījumus, paredzot, atbalstu mājokļu atbalsta programmas ietvaros papildus patlaban noteiktajam kritērijam var saņemt arī persona, kura ieguvusi profesionālo vai augstāko izglītību un kura nepārsniedz 35 gadu vecumu.

Lai šādu normu ieviestu, būs nepieciešamas arī papildu finansējums, tomēr EM patlaban nevar prognozēt tā pamēru.