Viņš skaidroja, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem atbilstības pārbaudes institūcija, kas šajā gadījumā ir EY, veic valsts deleģēto funkciju un nav tiesīga nepildīt tiešus norādījumus.

Auditorkompānija saņēmusi informāciju, ka VID pārbaudes atklājies – kases aparātu ekspluatācijā ir pieejamas metodes, kas ļauj lietotājam un/vai apkalpojošam dienestam rīkoties negodprātīgi. ''Mūsuprāt, kases aparātu, tāpat kā citas programmatūras lietojumos, tehniskās prasības nav vērtējamas atrauti no iekārtas ekspluatācijas. Pārbaužu laikā esam izmantojuši to atbilstības prasību kopumu un to īstenošanas risinājumus, kas dokumentēti un mums tika darīti zināmi uz pārbaudes brīdi. Taču tas neizslēdz iespēju, ka aparātu lietošanas laikā tiks izstrādātas jaunas negodprātīgas metodes, kā iejaukties kases aparātu darbībā,'' skaidro Kļava.

Šobrīd tiek izvērtēti CHD veiktie uzlabojumi kases aparātu modeļiem, kas EY iesniegti atkārtotai atbilstības izvērtēšanai.

Tāpat EY norāda, ka ir aicinājuši ''VID izstrādāt vadlīnijas, kas cita starpā paredzētu vienotu atbilstības prasību tehnisko risinājumu interpretāciju un paredzētu saistošu kārtību, kā jāveic kases aparātu programmatūras regulāra atjaunināšana, lai novērstu iespēju, ka kases aparātu ekspluatācijas laikā negodprātīgi lietotāji izstrādā un pielieto jaunas krāpnieciskas metodes''. Auditorkompānija skaidro, ka līdzīga prakse pastāv informāciju tehnoloģiju (IT) programmatūru lietošanā, proti, drošība tiek uzlabota nepārtraukti, lai apsteigtu, piemēram, hakerus. ''IT nozarē šāda prakse nerada lietotāju neērtības un tā būtu nākotnē ieviešama arī kases aparātu jomā, atsakoties no statisku atbilstības prasību uzturēšanas," pauda EY Partneris Baltijas valstīs Nauris Kļava.

Jau zinots, ka EY atsaukusi atbilstības sertifikātus vairākiem CHD ražotajiem kases aprātu modeļiem ar elektronisko kontrollenti un tie izņemti no VID reģistra. VID gan mierināja, ka lietotāji, kas jau tos ir reģistrējuši VID, drīkst turpināt aparātus lietot līdz jaunas attiecīgo modeļu versijas reģistrēšanai.

Tiek lēsts, ka šādu kases aparātu kopumā ir aptuveni 18 tūkstošiem lietotāju. No reģistra izņemti jaunie kases aparātu modeļi ''CHD 2050 3.62.0'', ''CHD 3030 3.62.1'', ''CHD 3050 3.62.0'', ''CHD 3050U 3.62.0'', ''CHD 3850 3.62.0'' un ''CHD 7 3.62.0''.

Neizpratni par kases aparātu izņemšanu no reģistra iepriekš portālam "Delfi" pauda CHD valdes loceklis Ritvars Ziders. Viņš pastāstīja, ka EY vairākus mēnešus pētījis kases aparātus un, pamanot kādas nepilnības, lūdzis CHD tās novērst, ko uzņēmums arī darījis. Kad viss bijis paveikts, kases aparāti saņēmuši nepieciešamo atzinumu par atbilstību Ministru kabineta noteikumiem numur 95, un tas iesniegts VID. Pēc tam VID izvērtējis dokumentus un iekļāvis kases aparātus savā reģistrā.

"Piecus mēnešus pēc aparātu uzstādīšanas uzsākšanas VID speciālisti sāka atklāt, ka VID izstrādāto MK noteikumu normas saprot un spēj interpretēt jau savādāk, līdz ar ko kopš rudens izsaka pretenzijas un nepilnīgas tehniskas izpratnes dēļ vai, iespējams, speciāli tendenciozā gaismā attīsta sarakstu par vairāk vai mazāk absurdām CHD aparātu it kā neatbilstībām noteikumu punktiem. Visas šīs ''neatbilstības'' joprojām uzskatāmas par MK noteikumu interpretācijām," bija teikts CHD mājaslapā.

Ziders īsi pēc notikušā akmeni raidīja arī auditorkompānijas virzienā, kas, kā viņš stāsta, uzņēmumam esot solījusies palikt pie sava atzinuma un to neatsaukt.