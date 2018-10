Konkurss vienlaikus notika vairāk nekā 20 valstīs. Latvijas jaunuzņēmumi tajā piedalās jau piekto gadu. Šoreiz Izraēlas vēstniecība Latvijā sadarbībā ar jaunuzņēmumu koprades telpu "TechHub Riga" un "SEB bankas" Inovāciju centru konkursā aicināja piedalīties vietējos jaunuzņēmumus, kas darbojas medicīnas tehnoloģiju, veselības aprūpes un dzīvības zinātņu jomā.

Finālā žūrijai savas idejas prezentēja četri jaunuzņēmumi – "CastPrint", kas ar 3D tehnoloģiju "drukā" vieglāku un ērtāku ģipša analogu, "Wide", "Dentic", kas piedāvā programmatūru zobārstniecības klīnikām, un "Doctor Online", kas ļauj tiešsaistē saņemt medicīnas speciālista konsultācijas. Konkursa Latvijas atlases uzvarētājs "Wide" varēs doties apmaksātā septiņu dienu braucienā uz Izraēlu, lai piedalītos Jeruzalemes jaunuzņēmumu inovāciju programmā.

"Izraēla ir 3D drukas lielvalsts," portālam "Delfi" pastāstīja viens no "Wide" dibinātājiem Jānis Jātnieks. Prezentējot savu jaunuzņēmumu žūrijai un skaidrojot, kādēļ vēlas doties uz Izraēlu, viņš atzina – trīs no pieciem 3D drukas ekspertiem, kurus viņš uzskata par visjaudīgākajiem pasaulē, ir tieši no Izraēlas.

"Wide" dibināts pirms trim gadiem un šobrīd tajā strādā seši cilvēki. Ideja gan esot radusies mazliet senāk – teju pirms četriem gadiem. Jaunuzņēmums jau paspējis piedalīties "Vertical" akceleratorā Helsinkos, kā arī citās jaunuzņēmumu programmās, tostarp ASV.

"Mēs radām ortozes cilvēkiem, kuriem ir gaitas problēmas,'' uzņēmuma darbības virzienu skaidro Jātnieks, ''šobrīd esam nofiksējušies uz kājas ortozēm, potītes stiprināšanai un līdz pat celim, kas ir izprintējamas vienā gabalā."

Jaunuzņēmums arī radījis savu programmatūru, kurā optimizēti un apvienoti dažādi procesi, lai 3D modeļa radīšanu padarītu iespējami vienkāršāku un ātrāku. ''Parasti, veidojot 3D modeļus, vajag diezgan lielu pieredzi,'' stāsta Jātnieks, piebilstot, ka ilgo procesu "Wide" ekspertiem izdevies samazināt līdz dažām minūtēm.

Šobrīd "Wide" sadarbojas ar aptuveni divdesmit 3D drukas uzņēmumiem dažādās valstīs, kur tad arī iespējams izdrukāt ortozes. Jātnieks gan cer, ka gada laikā sadarbības partneru skaitu izdosies palielināt sešas reizes – līdz 120. Šobrīd uzņēmums raugās uz tādiem tirgiem kā Vācija, Francija un Lielbritānija.

"TechHub Riga" Latvijas atlasi konkursam "Start Jerusalem" rīko otro reizi, iepriekš to rīkojusi arī jaunuzņēmumu asociācija "Startin.lv", portālam "Delfi" pastāstīja "TechHub Riga" pārstāvis Pauls Siliņš. Iepriekš konkursa Latvijas atlasē uzvarējuši jaunuzņēmumi: "DronePlan", "Alina", "CheeksUp", "Fastr Books".

Izraēla ir viena no jaunuzņēmumu lielvalstīm – tajā ir vairāk nekā 8000 jaunuzņēmumu, kas nereti piesaista ievērojamas investīcijas. Katru gadu Izraēla uzņem jaunuzņēmumu vides entuziastus no Eiropas, Amerikas, Āzijas un citām valstīm, rīkojot dažādus starptautiskus konkursus.