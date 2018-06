Foto: Kā Rīgas Centrāltirgū tirgo Latvijā un ārzemēs audzētās zemenes

Rīgas Centrāltirgū pašlaik visbiežāk redzamas zemenes no Polijas, Grieķijas un Spānijas. To cena kilogramā svārstās no 1,60 līdz 4 eiro. Savukārt Latvijas zemenēm cena svārstās no trīs līdz 15 eiro par kilogramu, novēroja portāls "Delfi".