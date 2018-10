Ir sācies beidzamais būvniecības posms pirmajam "outlet" centram Baltijas valstīs. Darbu pie šī projekta ir plānots pabeigt nākamā gada pavasarī, portālu "Delfi" informē projekta attīstītāji.

110 000 m² teritorijā, divos posmos, tiks izbūvēta outlet veikalu pilsētiņa ar kopējo platību 24 000 m². Pirmā posma platība – 15 000 m², kurā tiks atvērti aptuveni 70 apģērbu, apavu un aksesuāru veikali, pāris kafejnīcas un restorāni, kā arī bērnu pilsētiņa.

Otrā būvniecības posma pabeigšana un pilnīga outlet centra atklāšana ir ieplānota 2022. gadā. Līdz ar to kopumā šajā pilsētiņā būs līdz 120 zīmolu veikalu. Gatavais pilna apjoma koncepts, kura projekta nosaukums ir "Via Jurmala Designer Outlet" būtiski neatšķirsies no tā līdziniekiem Itālijā, Lielbritānijā un Vācijā.

Outlet centrs jeb outlet pilsētiņa ir plaši izplatīts mazumtirdzniecības centra formāts, kas specializējas zīmolu apģērbu, apavu un aksesuāru pārdošanā ar ievērojamām atlaidēm. Parasti šajos centros pārdod iepriekšējās sezonas preces, kā arī kolekcijas, kas īpaši pielāgotas tirdzniecībai šādās vietās.

Turklāt pastāv vēl kāds nemainīgs likums: minimālā sākuma atlaide šajos veikalos – 30%.

Šādas "outlet" pilsētiņas tiek veidotas ārpus pilsētām, tādā veidā veidojot īpašu apmeklētāju plūsmu, kas ir noskaņota iepirkties. Tāpēc varbūtība kaut ko iegādāties šāda koncepta veikalā ir daudz lielāka nekā parastā iepirkšanās centrā, kur cilvēki mēdz arī vienkārši pavadīt savu brīvo laiku. Par nozīmīgu apmeklētāju segmentu tiek uzskatīti uz iepirkšanos noskaņoti tūristi, kuriem īpaši būtiskas atlaides.

"Ilgu laiku iepirkšanās "outlet" centros bija iespējama tikai vecās Eiropas valstīs," norāda Andrejs Dozorcevs, uzņēmuma SIA "OutletiCo", kas izstrādā "Via Jurmala Designer Outlet" projektu, vadītājs un akcionārs. "Miljoniem dizaineru un zīmolu apģērbu cienītāju ir devušies vairāku tūkstošu kilometru garā ceļā, lai nokļūtu pie sava mērķa – vietas, kur skaisti apģērbi, stilīgi apavi un izmeklēti aksesuāri būtu pieejami par visizdevīgāko cenu. Mūsu projekta galvenais uzdevums – aizpildīt Baltijas valstu nišu. Sešu ar pusi miljonu cilvēku auditorijai šāda lieluma "outlet" pilsētiņa būs vairāk nekā pietiekama. Taču ir vēl kāds būtisks mērķis, ko esam sev uzstādījuši. Mēs vēlamies, lai mūsu projekts sniedz iespēju pircējiem no NVS valstīm un Skandināvijas ievērojami samazināt attālumu līdz iepirkšanās vietai citviet Eiropā, ļaujot ietaupīt laiku un naudu. Mēs būsim tuvāk un tādēļ – izdevīgāki!".

Pirmais posms nodrošinās Latvijas iedzīvotājiem aptuveni 300 jaunas darba vietas.