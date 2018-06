Grāmatā ieskicē, kā ekonomiski grupējumi Latvijas rūpniecības uzņēmumus privatizēja

Foto: LETA

1994. gada sākumā Saeima pieņēma likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" uzsākot vienu no vērienīgākajām kapitāla pārdalēm pēdējā simtgadē. Viena no šī procesa spilgtākajām iezīmēm ir dažādu ekonomisko grupējumu intereses, kā norāda tā brīža laikabiedri –vismaz sešu. Portāls "Delfi" ekskluzīvi ielūkojas ekonomista un kādreizējā politiķa Edmunda Krastiņa topošajā grāmatā "Latvijas rūpniecība no XIX līdz XXI gadsimtam", kurā bez vērienīgas vēsturiskās informācijas aplūkota nebūt tik senai vēsture un uzņēmumu privatizēšanas spilgtākie dalībnieki.