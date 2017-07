Šī gada otrajā ceturksnī būtiski samazinājušās tikai importa zemeņu un jaunās sezonas dārzeņu cenas, portālam "Delfi" norādīja LTVC vadītāja Ingūna Gulbe.

Vislielākais cenu pieaugums šī gada otrajā ceturksnī bija galda bietēm - par 104% - no 0,31 eiro kilogramā līdz 0,64 eiro kilogramā, galviņkāpostiem par 102% - no 0,34 eiro kilogramā līdz 0,68 eiro kilogramā un kartupeļiem par 54% - no 0,35 eiro kilogramā līdz 0,54 eiro kilogramā.

Tikmēr bumbieriem cenas augušas par 39%, mandarīniem par 36%, skābajam krējums (ar tauku saturu 25%) par 11%, biezpienam (ar tauku saturu 9%) par 10%, rudzu maizei par 8% un saulespuķu eļļai par 6%.

Savukārt ievērojams cenu samazinājums otrajā ceturksnī bija vietējiem gurķiem - par 73% - no 5,61 eiro kilogramā līdz eiro kilogramā, vietējiem tomātiem par 60% - no 6,31 eiro kilogramā līdz 2,56 eiro kilogramā.

Tāpat cenas samazinājušās importa gurķiem par 55%, importa zemenēm par 54%, importa tomātiem par 35%, redīsiem par 33%, dzeltenajai paprikai par 32% un sarkanajai paprikai par 24%.

"Latvijā, tāpat kā citviet pasaulē, ir palielinājusies piena iepirkuma cena un līdz ar to arī piena produktu cenas veikalu plauktos. Galvenokārt produktiem ar augstāku tauku saturu," datus komentē LTVC vadītāja Ingūna Gulbe. "Pamatā tas ir saistīts ar piena produktu importa pieaugumu vairākos lielos tirgos kā, piemēram, Krievija un Japāna. Tāpat ir pieaudzis pieprasījums pēc piena taukiem un samazinājies pēc augu taukiem. Tas saistīts ar daudzkārt izskanējušo informāciju par augu tauku, sevišķi palmu eļļas negatīvo ietekmi uz veselību."

Pieaugusi cena arī rudzu rupjmaizei. Tas saistīts ar pieaugošajām ražošanas izmaksām un iepriekš lielās konkurences dēļ neadekvāti zemo cenu Latvijā.

Ievērojamākais cenu kāpums bija kartupeļiem un galda bietēm. Latvijā audzētās galda bietes, kas visu gadu maksāja ap 30 centiem kilogramā, veikalos bija beigušās un daudzviet vietā bija importa bietes par 85 centiem kilogramā.

"Bet pavasarī, kad Latvijas zemnieki centās panākt lielāku cenu savām bietēm, jo krājumi drīz beigšoties, no veikalu puses atsaucību neguva. Uzlikt divas reizes lielāku cenu vecās ražas importa bietēm tirgotājiem nebija problēmu! Vienīgais lielais zaudētājs šeit bija Latvijas zemnieks, jo iedzīvotāji tāpat ir spiesti maksāt dārgāk, bet jau par importa bietēm, " uzskata Gulbe.