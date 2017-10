Latvijā ievestā motorbenzīna daudzums šogad astoņos mēnešos samazinājies par 8,8% salīdzinājumā ar 2016.gada attiecīgo periodu, bet dīzeļdegviela ievesta par 1,9% mazāk, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Kopumā 2017.gada astoņos mēnešos Latvijā ievesti 194,082 miljoni litru motorbenzīna un 951 084 tonnas dīzeļdegvielas.

Benzīns šogad astoņos mēnešos Latvijā importēts 72,363 miljonu eiro apmērā, kas ir par 7,4% vairāk nekā 2016.gada astoņos mēnešos, savukārt dīzeļdegviela importēta 415,47 miljonu eiro apmērā, kas ir par 23,9% vairāk nekā gadu iepriekš.

Visvairāk benzīnu un dīzeļdegvielu Latvijā šogad astoņos mēnešos ieveda no Lietuvas.

No Lietuvas minētajā laika periodā Latvijā ieveda 125,286 miljonus litru benzīna, kas ir 64,6% (2016.gada astoņos mēnešos - 62,7%) no kopējā importētā benzīna apmēra, bet no Somijas - 64,472 miljonus litru jeb 33,2%. Salīdzinājumā ar 2016.gada attiecīgo periodu no Lietuvas ievestā benzīna apmērs ir samazinājies par 6,1%, savukārt no Somijas ievestā benzīna daudzums ir sarucis par 14%.

Dīzeļdegviela no Lietuvas šogad astoņos mēnešos ievesta 584 167 tonnu apmērā, kas veidoja 61,4% (gadu iepriekš - 46,2%) no kopējā importētā dīzeļdegvielas daudzuma un ir par 30,3% vairāk nekā 2016.gada astoņos sešos mēnešos. No Somijas minētajā laika periodā ievesti 24,9% dīzeļdegvielas 236 812 tonnu apmērā, kas ir par 21,3% mazāk nekā gadu iepriekš, bet no Baltkrievijas importēti 8,5% jeb 80 433 tonnas, kas ir pieaugums par 8%.

Šogad astoņos mēnešos Latvijā importētas arī 712 tonnas mazuta, kas ir par 36,8% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Mazuts Latvijā ievests 271 000 eiro apmērā un tas ievests tikai no Igaunijas.

2016.gada astoņos mēnešos Latvijā ieveda 212,88 miljonus litru motorbenzīna, 969 761 tonnu dīzeļdegvielas un 1128 tonnas mazuta.