Pirmajā vietā ierindota Zviedrija, tai seko Jaunzēlande, Honkonga, Īrija un Apvienotā Karaliste. Savukārt pēdējā, 139. vietā, ierindota Āfrikas valsts Čada.

"Forbes" norādījis, ka Igaunijā ir moderna uz tirgu balstīta ekonomika. Tāpat Igaunija var lepoties ar vienu no augstākajiem iedzīvotāju ienākuma līmeņiem Centrāleiropā un Baltijas reģionā. Igaunijas valdība ir sekmējusi brīvu tirgu un pareizu fiskālo politiku, sasniedzot līdzsvarotu valsts budžetu un zemu valsts parādu. Tāpat tiek izcelts, ka Igaunijas ekonomiku labvēlīgi ietekmē spēcīgie elektronikas un telekomunikāciju sektori.

Savukārt Lietuva var lepoties ar vienu no visstraujāk augošajām ekonomikām Eiropas Savienībā (ES). To smagi skārusi finanšu krīze 2008.–2009. gadā, no kuras valsts vēl joprojām turpina atgūties. Tās "atveseļošanās" balstās uz eksporta pieaugumu, to gan nelabvēlīgi ietekmējusi ekonomiskā lejupslīde ES un Krievijā.

Tikmēr Latvija var lepoties ar attīstītu tranzītu, kā arī ar kokapstrādes, lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un elektronikas nozarēm. Tomēr, kā uzsver "Forbes", korupcija Latvijā vēl joprojām ir šķērslis, lai piesaistītu ārvalstu tiešās investīcijas. Tāpat ekonomisko aktivitāti Latvijā negatīvi iespaido zemā dzimstība un iedzīvotāju skaita samazināšanās.

Tāpat kā Lietuvu arī Latviju spēcīgi ietekmēja finanšu krīze, un, neskatoties uz vērienīgo Latvijas ekonomikas izaugsmi, tā vēl nav atgriezusies pirmskrīzes līmenī.

Tops veidots, balstoties uz 11 faktoriem, tostarp īpašumtiesībām, nodokļiem, korupciju un birokrātiju konkrētajā valstī, izmantojot "Freedom House", "Transparency International" un citu organizāciju ziņojumus.

Portāls "Delfi", atsaucoties uz "Lursoft" pētījumu, jau vēstīja, ka ārvalstu tiešo investīciju plūsma Latvijas uzņēmumos pēdējos gados apsīkusi un vairs nevar mēroties ar pirmskrīzes perioda rezultātiem.

Salīdzinot ar 2015. gadu, pērn uzkrāto investīciju apjoms sarucis par 211,59 miljoniem eiro.