Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) nesaskata pārkāpumus VAS "Pasažieru vilciens" (PV) vilcienu iepirkuma konkursā un atstāj bez izskatīšanas uzņēmuma "Stadler Polska Sp.z.o.o" ("Stadler") sūdzību par Spānijas uzņēmuma "Patentes Talgo S.L.U." ("Talgo") atbilstību iepirkuma nolikumam, liecina IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums.

"Stadler" iesniegumā norādīja, ka no publiski pieejamās informācijas "Talgo" tīmekļvietnē, šī ražotāja komercdarbības virziens attiecībā uz piepilsētas elektrovilcienu ražošanu, kura konstruktīvais ātrums ir no 120 kilometriem stundā līdz 160 kilometriem stundā, ir izveides stadijā. Tādējādi "Stadler" norādīja, ka "Talgo" neatbilst PV iepirkuma nolikumam.

Savukārt PV norādīja, ka tam nerādās šaubas par "Talgo" atbilstību visām iepirkumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, tostarp pieredzei piepilsētas pasažieru elektrovilcienu piegādē atbilstoši sarunu procedūras kandidātu atlases nolikumam.

IUB iesniegumu izskatīšanas komisija norādīja, ka "Stadler" iesniegums nesatur faktus, kas norāda uz iespējamo PV pārkāpumu, jo "Stadler" iebildumi tiek pamatoti ar to, ka "Talgo", iespējams, nav pieredzes piepilsētas elektrovilcienu, kuru konstruktīvais ātrums ir no 120 kilometriem stundā līdz 160 kilometriem stundā, ražošanā, taču pieredze šādu elektrovilcienu ražošanā šīs sarunu procedūras ietvaros nav nepieciešama.

Iesniegumu izskatīšanas komisija arī norādīja, ka sarunu procedūras kandidātu atlases nolikumā ir noteikts, ka pretendentam jābūt pieredzei tādu elektrovilcienu, kuru konstruktīvais ātrums ir ne mazāks par 160 kilometriem stundā, ražošanā. Turklāt no "Talgo" pieteikuma ir secināms, ka tā pieredze ir atbilstoša sarunu procedūras kandidātu atlases nolikumam.

"Līdz ar to nav pamata secināt, ka PV nebūtu izraudzījies pretendentus atbilstoši izvirzītajām kvalifikācijas prasībām," piebilda IUB.

Ievērojot minēto, IUB secina, ka "Stadler" iesniegumā nav norādīti fakti par iespējamiem sarunu procedūras pārkāpumiem. Tāpēc IUB iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, ka "Stadler" iesniegums ir atstājams bez izskatīšanas, savukārt administratīvā lieta, kas ierosināta saistībā ar "Stadler" iesniegumu, ir izbeidzama.

IUB norādīja, ka tā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

Jau vēstīts, ka "Pasažieru vilciena" rīkotajā jauno elektrovilcienu iepirkumā pieteikušies četri pretendenti - Spānijas uzņēmums "Talgo", Šveices kompānijas "Stadler" Polijas meitasuzņēmums, Spānijas kompānija "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A." (CAF) un Čehijas uzņēmums "Škoda vagonka a.s.".

Visi četri pretendenti iesnieguši finanšu piedāvājumus, kas ir iepirkuma procedūras pēdējais etaps, un pēc to izvērtēšanas tiks noskaidrots jauno elektrovilcienu piegādātājs. Tiesības piegādāt vilcienus būs pretendentam, kurš piedāvās ekonomiski izdevīgāko vilcienu cenu visā to paredzētajā ekspluatācijas laikā jeb 35 gados. "Pasažieru vilciena" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis iepriekš norādīja, ka tiks ņemtas vērā ne tikai pašu vilcienu ražošanas un piegādes izmaksas, bet arī to ikdienas uzturēšanas, tehniskās apkopes, rezerves daļu, enerģijas patēriņa un citas izmaksas ilgtermiņā uz viena pasažiera sēdvietas vienību.

Piedāvājumu detaļas patlaban netiek publiskotas, to varēšot darīt pēc piedāvājumu izvērtēšanas.

Piedāvājumu izvērtēšanai formāls termiņš nav noteikts, taču "Pasažieru vilciens" plāno iepirkuma procesu pabeigt šī gada 3.ceturksnī.

Iepirkumā paredzēts iegādāties 32 elektrovilcienus ar 450 pasažieru vietām katrā.

Kā ziņots, šis ir trešais mēģinājums nopirkt jaunus vilcienus. Pirmajā iepirkumā piedalījās CAF un "Stadler", par uzvarētāju tika pasludināts CAF, taču "Stadler" ierosinātās tiesvedības rezultātā konkursa rezultāts tika atcelts. Otrajā iepirkumā piedalījās "Hyundai Rotem" un "Stadler". Labākās cenas piedāvājumu iesniedza "Hyundai", taču tika izslēgts no konkursa tehnisku iemeslu dēļ, savukārt toreizējais satiksmes ministrs Anrijs Matīss (V/S) paziņoja, ka vilcienu iegādei no "Stadler" nav finansējuma, un "Pasažieru vilciens" līgumu nenoslēdza.

"Pasažieru vilciens" ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš "Pasažieru vilciens" 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.