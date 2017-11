Šīs ES fondu programmas mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai.

Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiek no 21. novembra līdz 2018. gada 21. februārim. Projektu iesniedzēji var būt komersanti vai atbilstīgas lauksaimniecības vai mežsaimniecības kooperatīvās sabiedrības, kuras plāno īstenot projektu viedās Specializācijas stratēģijas jeb RIS 3 jomās.

Viedās specializācijas stratēģijā definētas šādas prioritātes: zināšanu ietilpīga bioekoenomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas; viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; viedā enerģētika; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

CFLA informē, ka atbalsts tiks piešķirts eksperimentālu tehnoloģiju izgatavošanai vai iegādei, kā arī uzstādīšanai un testēšanai reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko darbību no ceturtā līdz astotajam tehnoloģiju gatavības līmenim. Šajā programmā vismaz 20% no eksperimentālās tehnoloģijas izmaksām ir jāatbilst pētniecības un attīstības izmaksām pilotrūpnīcās jeb izmēģinājuma ražotnēs, kuru galvenais mērķis ir pētniecība un attīstība un kuru izmantošana nav komerciāla līdz projekta beigām. Ne vairāk kā 80% no eksperimentālās tehnoloģijas komponentēm vai iekārtām būs iespējams izvēlēties no tirgū jau nopērkamām.

Viena projekta minimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir 500 000 eiro, bet maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs - 16 miljoni eiro. Maksimālais ERAF līdzfinansējums vienam projektam ir četri miljoni eiro. ERAF atbalsta intensitāte ir sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem ir 55%, vidējiem komersantiem – 45%, lielajiem komersantiem – 35%, izmaksājot to granta veidā.

Projekta iesniegumu atlases otrajā kārtā ERAF finansējums ir 34 196 411 eiro.