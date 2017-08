Kopā pirmajā pusgadā cenu kategorijā no 150 000 eiro un vairāk notikuši 58 darījumi ar mājām, informēja nekustamo īpašumu kompānijas "Baltic Sotheby's International Realty" pārdošanas direktore Līga Kohtanena.

Lielākais darījumu apjoms fiksēts cenu kategorijā no 150 000 eiro līdz 300 000 eiro (33 darījumi), 12 darījumi bijuši par mājām, kas maksājušas no 300 000 eiro līdz 500 000 eiro, bet summā virs 500 000 eiro un vairāk reģistrēti 13 darījumi, pieci darījumi no tiem bijuši virs viena miljona eiro.

Mājas cenu kategorijā no 150 000 eiro līdz 300 000 eiro iegādājas galvenokārt vietējais pircējs - šajā cenu diapazonā vietējais pircējs veicis 16 darījumus no 33 darījumiem. Dārgāku ēku (no 300 000 eiro līdz 500 000 eiro) darījumos dominē ārvalstnieki (septiņi darījumi), arī namus, kas maksā vairāk nekā pusmiljonu eiro, ir iecienījuši ārvalstnieki (seši darījumi).

Kohtanena norādīja, ka visvairāk tiek meklētas vasaras vai dzīvojamās mājas platībā no 250 līdz 350 kvadrātmetriem, turklāt nav obligāts nosacījums, ka šai mājai būtu jābūt jūras pusē. Klientiem svarīgi, lai mājai būtu funkcionāls plānojums, lai būtu nokārtota dokumentācija (ēka uzcelta pēc projekta un legāli nodota ekspluatācijā) un mājai klāt būtu pieguļošs zemes gabals vismaz 1000 līdz 1500 kvadrātmetru platībā. Vēlamā cena šādu māju iegādei ir no 200 000 eiro līdz 400 000 eiro.

"Piedāvājums šajā cenu kategorijā ir, maigi izsakoties, vājš, jo zemes iegādes vērtība Jūrmalā, it sevišķi tuvu jūrai, vēl aizvien ir augsta. Pievienojot celtniecības izmaksas, laika patēriņu (gan saskaņojot projektu, gan ceļot, gan būvi nododot ekspluatācijā) īpašuma kopējā ieguldījuma vērtība un īpašuma gala cena Jūrmalā sanāk augsta," skaidroja Kohtanena.

Viņa informēja, ka Jūrmalā kopā pirmajā pusgadā notikuši 12 darījumi ar zemi summās no 150 000 eiro un vairāk. Lielākais darījumu apjoms ar zemi fiksēts cenu kategorijā no 150 000 eiro līdz 300 000 eiro (astoņi darījumi) un šajā cenu kategorijā dominē ārvalstnieki (pieci darījumi no astoņiem), summā no 300 000 eiro līdz 500 000 eiro bija divi darījumi, bet cenā virs 500 000 eiro - divi darījumi.

"Ja runājam par mājām un īpašumiem "luxury" jeb augstākajā komforta klases segmentā, var teikt, ka cenu izmaiņas tos ir skārušas vismazāk, jo šai īpašumu grupai ir savs, īpaši prasīgs pircējs, kurš par savu vēlmju apmierināšanu ir gatavs maksāt lielāku kvadrātmetra cenu nekā vidēji tirgū. Pircēji iegādājas īpašumus tādos projektos kā "Legend" un "Park Residences", jo viņus apmierina projekta atrašanās vieta, kvalitāte, projekta piedāvātie papildus servisi un pakalpojumi (konsjeržs, pludmales klubs, SPA, baseins), kas veido savu, īpašu projekta konceptu," sacīja Kohtanena.