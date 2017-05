Lai gan Eiropas Savienības (ES) vadošā finanšu centra titulu šobrīd bauda Londona, uzņēmumu optimizācijas un " Brexit " rezultātā, visticamāk, tuvākajos gados stafetes kociņš nonāks pie kāda no citiem lielajiem spēlētājiem. Taču uzvarētāja no uzņēmumu resursu pārvietošanas var izrādīties arī Latvija, secinājusi domnīcas " Certus " pētniece Marina Leklēra.

Lielbritānijas galvaspilsētu daudzas Eiropas bankas izmanto kā centru korporatīvo klientu apkalpošanai, kā arī ap 60% ES kapitāla tirgus darījumu sektora pakļaujas Lielbritānijas jurisdikcijai. Savukārt ārpus ES esošās valstis Londonu izmanto kā ieeju Savienības vienotajā tirgū.

Šie faktori sekmējuši to, ka Londona bauda pasaules vadošā finanšu pakalpojumu centra pozīciju, piedāvājot plašus banku pakalpojumus, aktīvu pārvaldību, apdrošināšanu un finanšu infrastruktūras atbalsta pakalpojumus. Taču situācija, visticamāk, mainīsies, pētījumā par "Brexit" nestajiem draudiem un iespējām secinājusi Leklēra.

Lai gan Leklēras pētījuma virsrakstā ievērpts vārds "Brexit", pati pētniece uzsver, ka Londonas pozīcijas finanšu pasaulē sākušas šūpoties jau iepriekš. Pēc 2008. gada globālās finanšu krīzes samazinājās finanšu iestāžu iespējas pelnīt un piesaistīt investorus, atzīmē Leklēra. Pēc tam situāciju sarežģīja digitalizācija, ģeopolitiskā nenoteiktība, jauno tirgus ekonomikas valstu attīstība un patērētāju vēlmju maiņa. Nonākuši šādos apstākļos, uzņēmumi sāka meklēt veidus, kā samazināt izmaksas. Savukārt "Brexit" ir dzinulis šos meklējumus paātrināt, norādīts pētījumā.

Lielbritānijas banku asociācija aplēsusi, ka kopš 2011. gada Londona ir zaudējusi 12% no saviem banku aktīviem. Savukārt 2015. gadā daļa finanšu iestāžu uzsāka personāla un aktīvu pārvietošanu prom no Londonas – vēl pirms Lielbritānijas iedzīvotāji referendumā izvēlējās izstāties no ES.

Lisabonas līguma 50. panta iedarbināšana neparedz tūlītēju Lielbritānijas izstāšanos no ES, turklāt vismaz divus gadus ilgajā posmā var notikt vēl vairāki pavērsieni, kas ietekmēs Londonas pozīcijas. Pēdējais piemērs tam ir pirmstermiņa vēlēšanu rīkošana Lielbritānijā. "Finanšu sektors gatavosies sliktākajam iespējamajam scenārijam, jau laikus veicot aprēķinus un spriežot, kā turpināt biznesu. Kompānijām nāksies pārvietot biznesu, jo Londonā vairs nebūs iespēju veikt daļu no ierastajām darbībām," portālam "Delfi" sacīja Leklēra.