23. novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut AS "Virši-A" tīklu paplašināt ar trim jaunām degvielas uzpildes stacijām, portālu "Delfi" informēja KP pārstāve Paula Vilsone.

KP pieņēma lēmumu atļaut AS "Virši-A" un ar to saistītajam uzņēmumam SIA "Viršu nekustamie īpašumi" iegādāties no SIA "Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra" divas degvielas uzpildes stacijas Rīgā un vienu Bauskas novadā. Darījums atļauts, jo iestāde nekonstatēja iespējamu kaitējumu konkurencei, atzīmē Vilsone.

Apvienošanās darījums īstenots divos posmos. 2016. gadā AS "Virši-A" iegādājās divus SIA "Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra" piederošos aktīvus, proti, degvielas uzpildes staciju "DUS Grenstāle", kas atrodas Brunavas pagastā, Bauskas novadā, un degvielas uzpildes staciju, kas atrodas Uzvaras bulvārī 16, Rīgā. Savukārt pašlaik SIA "Viršu nekustamie īpašumi" no šī paša uzņēmuma plāno iegādāties degvielas uzpildes staciju, kas atrodas Maskavas ielā 450K, Rīgā. Tā kā abi darījumi notiek secīgi divu gadu laikā, tad saskaņā ar apvienošanās noteikumiem tie ir uzskatāmi par vienu apvienošanos, norāda KP pārstāve.

KP konstatēja, ka apvienošanās ietekmēs trīs tirgus: benzīna un dīzeļdegvielas tirgu Grenstālē un tās tuvākā apkārtne 2-3 kilometru robežās, tajā skaitā autoceļa A7 posmā Bauska – Lietuvas robeža. Tāpat apvienošanās ietekmēs benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un 20 kilometru ap tās robežu. KP konstatēja, ka apvienošanās ietekmēs arī benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgu autoceļa A6 posmā Rīga – Koknese.

Jau ziņots, ka AS "Virši-A" pērn strādāja ar 116,975 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9,7% vairāk nekā 2015. gadā, savukārt uzņēmuma peļņa saruka par 14,5% - līdz 1,066 miljoniem eiro, liecina datubāzē "firmas.lv" pieejamais kompānijas gada pārskats.