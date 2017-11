Atšķirības starp Latvijā pieejamiem ārvalstu izcelsmes pārtikas produktiem un citās valstīs iegādātiem pārtikas produktiem ir, taču tās nav būtiskas, secinājis Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), salīdzinot pārtikas produktu marķējumus un laboratoriski pārbaudot to sastāvu.

Veicot pārtikas produktu salīdzinošās pārbaudes tā saukto "dubulto standartu" programmas ietvaros, PVD pārbaudīja 38 pārtikas produktu marķējumus un trīs dzīvnieku barības paraugus.

Salīdzinot produktu marķējumu, redzams, ka atsevišķu produktu ražošanā ir izmantotas atšķirīgas izejvielas – dārgākas un lētākas, tomēr laboratoriski testējot šos produktus, nozīmīgas atšķirības produktu uzturvērtībā vai taukskābju saturā, konstatētas nav. Tāpat laboratoriski netika konstatēts, ka produktu sastāvs atšķirtos no to marķējuma.

Piemēram, Beļģijā iegādātās "Nutella Ferrero B ready" vafeļu kakao krēma sastāvā sūkalu pulvera nav, kamēr Latvijā iegādātajā produktā sūkalu pulveris ir pievienots. Līdzīga atšķirība novērojama, salīdzinot Vācijā un Latvijā iegādātos "TUC" krekerus ar bekona garšu. Tomēr piesātināto un nepiesātināto taukskābju saturs "TUC" cepumos abos gadījumos ir vienāds.

Vācijā iegādātajā "Nutella" riekstu krēma sastāvā ir vājpiena pulveris, bet Latvijā iegādātajā produktā arī sūkalu pulveris. Tai pašā laikā ogļhidrāti abos produktos neatšķiras.

Salīdzinot Latvijā iegādāto šokolādi "Milka" ar Vācijā iegādāto un ražoto šokolādi, konstatēti identiski marķējumi, taču, laboratoriski pārbaudot, atšķīrās riekstu un šokolādes proporcija, turklāt abos gadījumos riekstu daudzums nesasniedza 20%, kā tas norādīts marķējumā.

Salīdzinot Latvijā un Vācijā iegādāto negāzēto tējas dzērienu "Nestea" marķējumu, konstatēts, ka dzērienam, kas ražots Vācijā, saldinātājs, saskaņā ar marķējumā redzamo informāciju, pievienots nav, savukārt produktam, kas ražots Eiropas Savienībā, pievienots saldinātājs.

Savukārt, salīdzinot marķējumus diviem Vācijā ražotiem produktiem "Grabower" suflē, no kuriem viens iegādāts Latvijā, bet otrs Vācijā, konstatēts, ka Latvijā iegādātais produkts glazēts ar kakao glazūru, kuras sastāvā ir arī augu tauki, piemēram, palmu eļļa, savukārt Vācijā iegādātais produkts glazēts ar šokolādi, kuras sastāvā ir kakao sviests un kakao masa.

"Skatoties uz citās valstīs – Čehijā, Ungārijā, Slovākijā veiktajiem pētījumiem, redzam, ka mūsu iegūtie dati ir līdzīgi. Jāatgādina, ka, saskaņā ar šobrīd spēkā esošo normatīvo regulējumu, ja produktā nav neatļautu izejvielu un tās visas ir atspoguļotas produkta marķējumā, šim produktam ir visas tiesības atrasties tirgū, tādēļ Eiropas Komisija ir liela izaicinājuma priekšā – identificēt iemeslus, kādēļ ražotāji izvēlas vienu un to pašu produktu ražot no dažādām izejvielām, secināt vai tas ir pieņemami un, ja nav pieņemami, kā šo praksi izskaust. Šobrīd dalībvalstu uzraudzības dienestiem nav legālu un efektīvu sviru, kādā veidā to uzraudzīt", saka PVD ģenerāldirektors Māris Balodis.

"Dubulto standartu" programmas ietvaros iegūto informāciju PVD nosūtīs Eiropas Komisijas izveidotajam Izpētes centram, kas izstrādā metodoloģiju, kādā veidā dalībvalstu uzraudzības dienestiem atlasīt pārtikas produktus turpmākām salīdzinošajām pārbaudēm un kādas pārbaudes veikt, lai iegūtie dati būtu salīdzināmi un izmantojumi tālākām darbībām.

Pilns PVD pārbaudīto produktu saraksts un konstatētās atšķirības produktu marķējumā un sastāvā, ikvienam interesentam pieejams šeit.