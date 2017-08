Sērijveida dzīvokļu vidējā cena Rīgā kopš gada sākuma augusi par 5,7%, savukārt šogad kopumā cenas pieaugums gaidāms 6,5% apmērā, informēja nekustamo īpašumu kompānijas "Balsts" valdes priekšsēdētājs Aigars Zariņš.

"Šo cenu pieaugumu veicina kvalitatīvā piedāvājuma trūkums Rīgas mājokļu tirgū un tas, ka vairāk nekā trešā daļa no Latvijā ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem apsver dzīvokļu iegādi jaunajos projektos, kuros arī trūkst piedāvājuma. Šobrīd vislielākais dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējās cenas pieaugums Rīgas mikrorajonos kopš gada sākuma novērots Bolderājā (par 10,08%), savukārt vislēnāk cenas pieaugušas Teikā (par 2,54%)," informēja Zariņš.

Darījumu skaits 2017.gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, samazinājies par 11%. Kritumu Zariņš skaidro ar to, ka jūlijs ir atvaļinājumu mēnesis, kurā tirgus aktivitāte parasti pieklust.

Jūlijā sērijveida dzīvokļi tika piedāvāti vidēji par 752 eiro par kvadrātmetru. Tostarp augstākās cenas bija Teikas rajonā - 887 eiro par kvadrātmetru, bet zemākās tās joprojām bija Bolderājā - 535 eiro par kvadrātmetru. Rīgā sērijveida dzīvokļu vidējais cenas pieaugums 0,1% līdz 2,3% robežās jūlijā bija novērots gandrīz visos mikrorajonos, bet nemainīgas cenas saglabājās Mežaparkā, Bolderājā, centrā un jaunajos projektos.

Vienlaikus īres dzīvokļu pieprasījums šogad jūlijā turpināja pārsniegt piedāvājumu, informēja Zariņš. Jaunajos projektos un kapitāli rekonstruētajās Rīgas centra mājās īres likmes ir tuvu 10 eiro par kvadrātmetru mēnesī, daļēji remontētās mājās dzīvokļu īres likmes ir vidēji 6,5 eiro par kvadrātmetru mēnesī, taču neremontētās - 5,5 eiro par kvadrātmetru mēnesī. Lielākais piedāvājums bijis Purvciemā, Pļavniekos un Ķengaragā, savukārt zemākais - Bolderājā.

Jauno projektu segmentā jūlijā pircēju aktivitāte no vietējo iedzīvotāju puses saglabājās iepriekšējo mēnešu līmenī. Cenas jaunajos projektos dzīvokļiem mikrorajonos bija vidēji no 1000 eiro līdz 1750 eiro par kvadrātmetru, bet Rīgas centrā - no 1500 eiro līdz 3900 eiro par kvadrātmetru. Ekskluzīvu objektu segmentā ar pilnu apdari cena bijusi no 2600 eiro līdz 4000 eiro par kvadrātmetru.

Savukārt nomas likme telpām ar 150-300 kvadrātmetru platību Rīgas tirdzniecības centros jūlijā bija 15-25 eiro par kvadrātmetru, bet telpām ar platību līdz 100 kvadrātmetriem - 30-55 eiro par kvadrātmetru. Rīgas populārākajās tirdzniecības ielās komercplatību nomas likmes bija 20-40 eiro par kvadrātmetru, bet Vecrīgā - 20-50 eiro par kvadrātmetru.