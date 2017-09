Lai novēstu manipulācijas ar maksātnespējas procesa administratoru ieteikšanas rindu, Tieslietu ministrija (TM) to rosina sajaukt reizi ceturksnī, kā arī mainīt kārtību, kādā administrators var atteikties no konkrēta procesa, paredz valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie TM grozījumi noteikumos "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu".

Patlaban administratoru ieteikšana fiziskās, juridiskās personas maksātnespējas procesa lietās un tiesiskās aizsardzības procesa lietās notiek rindas kārtībā. Reģistrējoties rindā, administratoram kārtas numuru piešķir nejaušā secībā. Savukārt katra kalendārā gada pirmajā darba dienā rinda tiek mainīta, atkal sarindojot administratora amata pretendentus nejaušā secībā.

Kā skaidro ministrijā, stiprinot rindas nejaušības principu, paredzēts administratora amata pretendentu sarakstu sajaukt biežāk nekā reizi gadā, proti, reizi ceturksnī.

Vienlaikus, lai nodrošinātu lielāku administratora ieteikšanas procesa caurspīdīgumu un sabiedrības uzticību šai procedūrai, paredzēts, ka administrēšanai vakantos subjektus kārtos alfabēta secībā, nevis nejaušā secībā, kā tas ir šobrīd, norāda TM.

Veicot esošā regulējuma izvērtējumu, ministrija arī konstatējusi nepilnības kārtībā, kādā administrators var atteikties no konkrēta procesa. Proti, pastāvot iespējai atteikties no konkrēta procesa pirms Maksātnespējas administrācijas ieteikuma vēstules nosūtīšanas tiesai, administratori var veikt saskaņotas darbības, izstājoties no rindas, tādējādi ietekmējot to, kurš administrators tiks ieteikts tiesai konkrētā procesā. Tāpat pastāv iespēja, ka administratori var prognozēt rindas virzību, kas kopsakarā ar iespēju atteikties no konkrēta procesa rada risku, ka administrators var tikt neobjektīvi ierindots maksātnespējas procesā, kurš varētu tikt uzskatīts par nozīmīgu komerctiesiskajā vidē, ekonomikā un tautsaimniecībā, tostarp, ar vērtīgiem aktīviem.

Tāpēc rosināts izslēgt iespēju administratoram atteikties no maksātnespējas procesa, izmantojot rindas piedāvāto iespēju "atteikties" no konkrēta procesa. Tādējādi administrators varēs atkāpties no maksātnespējas procesa, tikai iesniedzot attiecīgu pieteikumu tiesai, kurā ir ierosināta attiecīgā maksātnespējas procesa lieta.

TM uzsver, ka tādējādi tiks nodrošināts, ka administrators atsakās no administrēšanas tikai likumā paredzētajos gadījumos.

Kā vēstīts, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs (VL-TB/LNNK) iepriekš intervijā Latvijas Televīzijai sacīja, ka starp administratoriem ir milzīga konkurence par tā sauktajām izdevīgajām lietām - miljonu lietām. "Šī konkurence bieži vien rada rīcību, kur vieni administratori vēlas atņemt šo darbu citiem. Šīs negodīgās konkurences elementi parādās dažādos mēģinājumos manipulēt ar šo nejaušās izvēles rindu," teica ministrs.

Vaicāts, vai šobrīd ir daudz šādu manipulēšanas mēģinājumu, Rasnačs sacīja, ka pagātnē to bijis daudz, bet par tagadni viņam neesot informācijas. Vienlaikus TM redzot, kā šo situāciju risināt. "Šī sistēma kardināli tiks pārveidota," uzsvēra ministrs, paužot pārliecību, ka tas tiks izdarīts līdz gada beigām.