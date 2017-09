2017.gada pirmajos sešos mēnešos Latvijas eksporta apmērs bija 5,394 miljardi eiro, Lietuva eksportēja preces 12,641 miljarda eiro vērtībā, bet Igaunija - 6,379 miljardu eiro vērtībā.

Tostarp Latvija 74% no valsts kopējā eksporta apmēra izveda uz Eiropas Savienības (ES) valstīm, Lietuva uz ES valstīm izveda 59% no kopējā eksporta apmēra, bet Igaunija - 72%.

Latvijas preču izvedums uz Lietuvu pirmajā pusgadā bija 17% no kopējā valsts eksporta apmēra, bet uz Igauniju - 12%. Lietuva uz Latviju izveda 10% no kopējā Lietuvas eksporta apmēra, bet uz Igauniju - 5% no kopējā valsts eksporta apmēra. Savukārt Igaunija uz Latviju izveda 9% no kopējā valsts eksporta apmēra, bet uz Lietuvu - 6% no kopējā eksporta apmēra.

Pirmajos sešos mēnešos Latvijas importa apmērs bija 6,622 miljardi eiro, Lietuva importēja preces 13,922 miljardu eiro apmērā, bet Igaunija - 7,46 miljardu eiro apmērā.

Tostarp no ES valstīm Latvija ieveda 78% no kopējā importa apmēra, Lietuva - 70%, bet Igaunija - 82% no kopējā importa apmēra.

Latvijas ievedums no Lietuvas šogad pirmajos sešos mēnešos bija 19% no kopējā Latvijas importa apmēra, bet no Igaunijas Latvija ieveda 8% no kopējā valsts importa apmēra. Lietuva no Latvijas ieveda 7% no kopējā Lietuvas importa apmēra, bet no Igaunijas - 3% no kopējā valsts importa apmēra. Savukārt Igaunija no Latvijas ieveda 8% no kopējā valsts importa, bet no Lietuvas - 9%.

Apkopotie dati liecina, ka ārējās tirdzniecības bilance visām trim Baltijas valstīm šogad pirmajos sešos mēnešos bija negatīva. Latvijai ārējās tirdzniecības deficīts bija 1,228 miljardi eiro, Lietuvai - 1,281 miljards eiro, bet Igaunijai - 1,081 miljards eiro.