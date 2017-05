Ašeradens uzsvēra, ka trešdien Rīgā notiekošais Latvijas un Indijas biznesa forums, kā arī Džaveda Akbara vizīte sniedz iespēju paplašināt abu valstu divpusējo sadarbību.

Ministrs piebilda, ka Latvijas un Indijas ārējās tirdzniecības dati varētu būt labāki, jo kopējais abu valstu preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ir 85,9 miljoni eiro, kas Indiju ierindo 34.vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru skaitā. 2016.gadā Latvija uz Indiju eksportējusi preces un pakalpojumus 38,9 miljonu eiro apmērā, kas veido 0,3% no Latvijas eksporta kopapjoma. Savukārt no Indijas importētas preces un pakalpojumi 47 miljonu eiro apmērā, kas veido 0,3% no Latvijas importa kopapjoma.

"Šie skaitļi nav lieli, tomēr abu valstu ekonomiskās sadarbības veicināšanai ir liels potenciāls, par ko liecina fakts, ka 2016.gadā Latvijas preču eksports uz Indiju auga par 35%, bet imports auga par 44%," informēja ekonomikas ministrs.

Ašeradens stāstīja, ka viņš ar Indijas ministru pārrunājis ekonomisko sadarbību galvenokārt trīs jomās. Pirmkārt, izglītībā, ņemot vērā, ka patlaban Latvijā studē ievērojams studentu skaits no Indijas - aptuveni 700 cilvēku, un tas rada labu pamatu sadarbības veidošanai pētniecībā un inovācijās; tāpat iespējama abu valstu augstskolas pasniedzēju apmaiņa.

Otrkārt, Latvijai un Indijai ir potenciāls sadarboties IKT jomā, kas Indijā ir labi attīstīta, turpretī Latvijā šajā nozarē trūkst cilvēku kapacitātes. Treškārt, abas valstis var veicināt aktīvāku sadarbību loģistikas un transporta jomā.

Kā labu piemēru abu valstu sadarbībai Ašeradens minēja Indijas IT uzņēmuma "India One" paziņojumu, ka tas Latvijā atvērs kompetences centru, lai vēlāk rastu iespēju iekarot Eiropas tirgu.

Indijas ārlietu valsts ministrs piekrita Latvijas ekonomikas ministram, ka abām valstīm ir lielas iespējas veidot ciešāku sadarbību ekonomikā, tomēr straujākai attīstībai vēl nepieciešams paveikt virkni uzdevumu.

Džaveds Akbars atzinīgi novērtēja Latvijas ģeogrāfisko novietojumu, jo tas paver iespējas Indijas uzņēmumiem šeit atvērt savas pārstāvniecības, lai vēlāk dotos iekarot Eiropas tirgu. Viņš informēja, ka Indija plāno Rīgas ostā būvēt noliktavu, kur nodarbotos ar lauksaimniecības produktu pārkraušanu.

Džaveds Akbars arī informēja, ka vakar tika parakstīta abu valstu vienošanās par vīzu režīma atcelšanu tām personām, kurām ir diplomātiskās pases. Pēc Indijas ministra teiktā, tas ir tikai sākums, lai "plašāk atvērtu Indijas durvis".