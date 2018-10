Rudens ierasti ir periods, kad iedzīvotāji aktīvi iegādājas automašīnas. Neskatoties uz to, ka pēdējo trīs gadu laikā cilvēki arvien biežāk izvēlas pirkt jaunu auto no salona (jauno auto iegādes ikgadējais pieaugums ir 30%–40%), tomēr aizvien lielākā daļa iegādājas sev mazlietotu auto, apkopojis " Swedbank " auto eksperts Kaspars Sausais.

Vidējā summa, ko iedzīvotāji atvēl auto iegādei, ir 6 000 eiro, un visbiežāk dod priekšroku tādiem auto, kas sevi pa Latvijas ceļiem jau pierādījuši – "Audi", "Volvo", "Volkswagen" un "BMW". Būtībā auto pirkumu sarakstā dominē vācu autoražotāji. Tomēr šajā cenu kategorijā ir iespējams iegādāties arī citu marku automašīnas.

Auto iegāde ir racionālo un emocionālo argumentu salikums. Citiem racionālie argumenti dominē par emocionālajiem, un otrādi. Kāds auto izvēlas vienkārši tāpēc, ka patīk! Un 6 000 eiro cenu kategorijā pie tādiem atradīsiet, piemēram, "Mini Cooper" un "Fiat 500". Šo auto pircēji novērtē dizainu, un tas nereti ir izšķirošais. Jāatzīmē, ka šis auto noteikti ir piemērots pilsētniekiem, jo ir mazs un kompakts, taču, dzīvojot reģionos, šajā cenu kategorijā noteikti ir iespējams atrast arī piemērotākus auto.

Džipi un pilsētas džipi

Lai gan jauno auto segmentā pilsētas džipu kategorija ir ļoti populāra un gandrīz visi ražotāji piedāvā modeļus tieši šī segmenta klientiem, lietoto auto segmentā cenu kategorijā ap 6 000 eiro piedāvājums ir stipri mazāks. Šobrīd iedzīvotāju populārākā izvēle ir "Toyota RAV4", "Volkswagen Tiguan", "BMW X5", "Subaru Forester" vai "Mitsubishi Outlander". Zīmīgi, ka Latvijā ir liels reģistrēto džipu īpatsvars Eiropas mērogā. Tomēr, vai šādu auto izvēle ir racionāla? Gan jā, gan nē! Dzīvojot reģionos, iespējams, šīs klases auto šķiet vienīgā pareizā izvēle, taču auto uzturēšanas izmaksas (apdrošināšana, degvielas izmaksas, ceļu satiksmes nodokļi, remonta izdevumi) ir ievērojami augstāki nekā mazākas klases automašīnām. Zīmīgi, ka arī jauno auto pārdošanas dati rāda – iedzīvotāji aizvien primāri pērk džipus, tāpēc tuvākajā nākotnē skats uz ielām tik drīz nemainīsies, ņemot vērā, ka pēc laika šobrīd jaunie auto nonāks lietoto auto tirgū.

Ļoti ietilpīgi auto

Ja ir lielāka ģimene, kur piecu sēdvietu auto gadījumā kādam ir jāpaliek "aiz borta", vērts iepazīties ar spēkratiem, kuros ir vairāk sēdvietu nekā ierasts, tai pat laikā atļaujot tos vadīt ar B kategorijas tiesībām. Tie ir "Chrysler Grand Voyager", "Ford Galaxy", "Opel Zafira", "Toyta Corolla Verso", "Volvo XC 90", "Volkswagen Caravelle", "Mercedes Vito". Turklāt daļa šo auto ļoti labi noderēs apjomīgāku preču pārvadāšanai vai nelielam izbraucienam draugu pulkā.

Sportiskā stila auto

Tiem, kuriem patīk dinamiska braukšana un sajūta, ka nepieciešamības gadījumā auto būs labs sabiedrotais apdzīšanas manevros uz lielceļiem, 6 000 eiro cenu kategorijā vērts pievērst uzmanību "Subaru Impreza" un "Mitsubishi Lancer" markas automašīnām.

Elektroauto

Auto industrija kopumā virzās elektroauto virzienā. Visi auto ražotāji attīsta dažāda veida alternatīvas pašlaik pieejamajiem dzinēju veidiem. Daži ražotāji jau pakāpeniski pāriet uz hibrīdtehnoloģijām, piemēram, "Lexus" un "Toyota", citi attīsta elektroauto konceptu. Līdz šim bija ierasti runāt par šāda tipa auto kā neracionālu izvēli, jo iegādes cena bija salīdzinoši liela, baterijas mūžs neskaidrs, uzlādes iekārtas nepieejamas. Taču, ņemot vērā, ka šo auto popularitāte strauji pieaug un arī CSDD ir izveidojis ātrās uzlādes tīklu teju visas Latvijas teritorijā (kopumā ap 70 uzlādes stacijām), drīz iespējams parādīsies aizvien plašāks piedāvājums otrreizējā tirgū. Taču pašlaik lietoto auto piedāvājums šajā segmentā faktiski nav.

Protams, iegādājoties mazlietotu auto, jāatceras par īstermiņa un ilgtermiņa izdevīgumu. Pirkuma brīdī mazlietota un, it īpaši, ilgāku laiku lietota auto iegāde ir ekonomiski daudz izdevīgāka par jauna auto iegādi. Taču ilgtermiņā lietota automašīna, visdrīzāk, prasīs (vismaz proporcionāli!) lielākus ieguldījumus nekā jauns auto. Piemēram, viens no būtiskiem rādītājiem ir auto degvielas patēriņš – jauniem automobiļiem tas nereti var būt samazināts un daudz ekonomiskāks nekā vecākiem auto. Lai gan situācija nav viennozīmīga, jo vērā jāņem gan automašīnas motora tilpums, gan degvielas tips (benzīns, dīzeļdegviela, gāze), kā arī braukšanas intensitāte – tas, vai auto tiek izmantots bieži vai reti, pilsētā vai uz lielceļiem. Kopumā, izvēloties auto, ieteicams emocionālajiem apsvērumiem summēt klāt arī racionālos, no kuriem pats svarīgākais ir – auto ikmēneša uzturēšanas izmaksas.