Tikmēr Latvijas politiķi banknotes parādīšanos raksturo kā Krievijas provokāciju un neizslēdz diskusijas nepieciešamību, lai šīs naudas zīmes apriti ierobežotu.

"To redzu kā tīru politisku provokāciju, tā ir daļa no Krievijas informācijas kampaņām, lai it kā simboliskā veidā apstiprinātu nelikumīgo aneksiju Krimā. Krievija ļoti labi zina, ka nekur citur pasaulē neatzīst Krimu, ka Krima ir Krievijas sastāvdaļa. Un ņemot vērā, ka varbūt tie noteikumi, kas ir saistīti ar naudas izdošanu, varbūt nav tik skaidri vai parasti nav politiski, tad viņi redzēja, ka bija izdevība to izmantot," raidījumā vērtē Saeimas Ārlietu komisijas vadītājs Ojārs Ēriks Kalniņš ("Vienotība").

Arī Ārlietu ministrija uzskata, ka tas ir ļoti simbolisks Krievijas vēstījums, bet tas nemaina Latvijas nostāju Krimas aneksijas un Ukrainas konflikta jautājumā. Vai būtu jāatbild šim solim, gan vajadzīga diskusija, vēsta raidījums. Bet vismaz pagaidām - pieņemt vai nepieņemt kritizētos rubļus - būs finanšu iestāžu lēmums, uzsver Latvijas Banka.

"Šo jomu īsti likums nereglamentē, un privātos darījumos ikviens var izmantot tādu naudu, kādu viņš vēlas. Katra banka un katrs valūtas maiņas punkts pats izšķiras, vai viņš pieņem šīs banknotes apmaiņai vai nepieņem," LNT skaidro Latvijas Bankas pārstāvis Jānis Silakalns.

Raidījums ziņo, ka bankas un valūtas maiņas punkti nevēlas savu darbību sasaistīt ar politiku, tāpēc pagaidām 200 rubļu banknoti pieņems. Tiesa, kameras priekšā par to gatavi runāt tikai daži. "Mēs esam neitrāli šajā jautājumā, nostājā. Banka apkalpo klientus, risina naudas darījumus un mēs nevaram tiešām ietekmēt naudas ražošanu," atzīst bankas "Citadele" pārstāve Baiba Ābelniece. Bankā, cilājot pieejamos Krievijas rubļus, kurus vidēji mēnesī kāds apmaina dažas reizes, atzīst, ka jaunās banknotes vēl nav redzētas. Arī apmeklējot valūtas maiņas punktus, "LNT Ziņas" pārliecinājās, ka jaunā banknote vēl nav redzēta.

Krievijas Centrālā banka, ignorējot daudzu valstu negatīvo attieksmi pret Krimas aneksiju, jaunu 200 Krievijas rubļa banknoti, uz kuras attēlotas Krimas vēsturiskās vietas, laidusi klajā pirms mēneša. Saskaņā ar Krievijas Bankas minēto, oktobrī jaunās banknotes saņēmuši Maskavas un Krimas iedzīvotāji, bet pārējie tās varētu sagaidīt decembrī.