Latvijas lielie uzņēmumi nākotnē raugās ar lielāku optimismu, nekā to kolēģi pārējās Baltijas valstīs. 61% Latvijas kompāniju finanšu direktoru ir pārliecināti, ka 2018. gads biznesam būs labvēlīgs, kamēr Lietuvā šāds viedoklis ir 54%, bet Igaunijā – 43% aptaujāto finanšu ekspertu, liecina "SEB bankas" šī gada septembrī veiktā finanšu direktoru aptauja.

Vairāk nekā divas trešdaļas jeb 67% lielo uzņēmumu Latvijā prognozē, ka nākamajā gadā to apgrozījums pieaugs. Turklāt katrs desmitais no aptaujātajiem uzņēmumiem sagaida, ka apgrozījuma pieauguma temps pārsniegs 10%. Šīs prognozes tikai nedaudz atpaliek no Igaunijas, kur pieaugumu sagaida pat 70% lielo uzņēmumu. Savukārt Lietuvā pieaugumu prognozē 58% no aptaujātajiem finanšu direktoriem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, visās trīs valstīs ir pieaudzis to uzņēmumu skaits, kas prognozē apgrozījuma kāpumu.

"Trīs ceturtdaļas jeb 75% Latvijas lielo kompāniju apgalvo, ka tās jūtas finansiāli spēcīgas. Arī ikdienas darbā ar Latvijas lielajiem uzņēmumiem jūtam, ka tie pēdējo gadu laikā ir uzkrājuši zināmus finanšu līdzekļus, un tas ļauj justies stabili un pārliecinoši. Pamatu optimismam sniedz arī IKP pieauguma temps, kas šobrīd ir augstākais pēdējo sešu gadu laikā," stāsta "SEB bankas" valdes loceklis Ints Krasts.

Lielākais izaicinājums – ar darbaspēku saistītie jautājumi

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, Latvijā ir dubultojies to uzņēmumu skaits, kas darbaspēka izmaksas nosauc kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem. Šogad 50% no Latvijā aptaujātajiem finanšu direktoriem atzinuši, ka satraukumu rada darbaspēka izmaksu pieaugums. Arī Lietuvā un Igaunijā tas ir izaicinājums Nr.1: par to bažas izteikuši 56% Lietuvas un 51% Igaunijas lielo uzņēmumu.

Vēl 45% Latvijas lielo kompāniju finanšu direktori, 41% viņu kolēģi Lietuvā un 38% Igaunijā ir nobažījušies arī par kvalificētu darbinieku pieejamību. Baltijas lielie uzņēmumi kā izaicinājumus ir minējuši arī pieprasījuma līmeni un izejmateriālu cenas. Savukārt tādi faktori kā finansējuma pieejamība, procentu likmes un valūtu cenu svārstības lielās kompānijas šobrīd faktiski neuztrauc.

"Straujākai ekonomikas izaugsmei līdzi nāk arī darbaspēka izmaksu kāpums. Interesanti, ka, augot ekonomikai, nav augušas kompāniju ambīcijas palielināt savu darbinieku skaitu. Tā vietā lielie uzņēmumi meklē iespējas kāpināt produktivitāti – gan meklējot iespējas uzlabot esošo darbinieku efektivitāti, gan automatizēt ražošanas procesus. Tas ir pareizais virziens, jo produktivitātes ziņā Baltijas uzņēmumi joprojām jūtami atpaliek no Rietumeiropas konkurentiem," norāda Krasts.

"SEB banka" Baltijas lielāko uzņēmumu finanšu direktoru aptauju veic reizi gadā, vaicājot finansistu prognozes par uzņēmējdarbības vidi, būtiskākajiem izaicinājumiem, plānotajām izmaiņām darbinieku skaitā un citiem jautājumiem. Aptauja veikta 2017. gada septembrī, un tajā piedalījušies 190 uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ar gada apgrozījumu virs 20 miljoniem eiro.