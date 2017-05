Latvija šogad pirmajos divos mēnešos eksportēja meža produkciju 350,31 miljona eiro vērtībā, kas ir par 4,3% vairāk nekā attiecīgajā laikā 2016. gadā, liecina Zemkopības ministrijas sniegtā informācija.

Tostarp koksne un tās izstrādājumi 2017. gada pirmajos divos mēnešos eksportēti 301,267 miljonu eiro apmērā, kas ir par 4,5% vairāk nekā gadu iepriekš un veidoja 86% (pirms gada - 85,9%) no kopējā meža produkcijas eksporta.

No koksnes un tās izstrādājumiem zāģmateriālu eksports veidoja 86,551 miljonu eiro, kas ir par 4,4% mazāk nekā 2016.gada attiecīgajā periodā, kurināmās koksnes eksports samazinājies par 14,8% un bija 49,048 miljoni eiro, saplāksnis eksportēts 34,654 miljonu eiro apmērā, kas ir par 0,3% vairāk, kokskaidu plātnes - 25,175 miljonu apmērā, kas ir pieaugums par 12,8%, savukārt apaļie kokmateriāli eksportēti 21,546 miljonu eiro apmērā, kas ir kritums par 8% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu.

Apkopotie dati arī liecina, ka šogad pirmajos divos mēnešos koka mēbeļu eksporta apmērs sarucis par 5,1% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu un bija 21,466 miljoni eiro jeb 6,1% (pirms gada - 6,7%) no kopējā meža produkcijas eksporta, bet papīra, kartona un to izstrādājumu eksports bija 18,606 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8,5% vairāk nekā pirms gada un veidoja 5,3% (pirms gada - 5,1%) no kopējā meža produkcijas eksporta daudzuma.

Visvairāk produkcija pirmajos divos mēnešos izvesta uz Apvienoto Karalisti (15,5%), uz Vāciju (10,6%) un uz Zviedriju (10,4%). Salīdzinājumā ar 2016.gada attiecīgo periodu meža jomas produkcijas izvedums uz Apvienoto Karalisti ir sarucis par 7,1% un bija 54,196 miljonu eiro apmērā, uz Vāciju meža produkcijas izvedums audzis par 11,1% un bija 37,034 miljonu eiro apmērā, bet uz Zviedriju izvestās produkcijas apmērs palielinājies par 31,9% un bija 36,377 miljoni eiro.

2016. gada pirmajos divos mēnešos Latvija eksportēja meža produkciju 335,74 miljonu eiro vērtībā.