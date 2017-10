Latvijas meža veltes – Rīgā diskutēs par alternatīvo pārtikas tīklu

Šā gada 13. un 14. oktobrī Rīgā norisinās konference "Alternative Food Supply Networks in Central and Eastern Europe". Konferencē divu dienu garumā pētnieki dalīsies ar secinājumiem par interesantiem pārtikas sagādes piemēriem un diskutēs par to, ko no šiem piemēriem varētu mācīties pārējā Eiropa.